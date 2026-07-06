Domenica 12 luglio, dalle ore 8.30, nello specchio acqueo antistante spiaggia Castello a Manfredonia si terrà una gara regionale di canoa organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, in collaborazione con la FICK – Federazione Italiana Canoa Kayak – Delegazione Regionale Puglia.

L’evento sportivo a carattere regionale vedrà impegnate numerose imbarcazioni e atleti provenienti da tutta la puglia, e si articolerà in numerose categorie sui 200-500-2000 metri – Ragazzi, Junior, Senior, Master – Canoa giovani e Paracanoa, maschili e femminili.

La manifestazione inizierà alle ore 8.30 con gli accrediti preliminari, le gare si svolgeranno dalle ore 9, e termineranno con la premiazione dalle ore 11 presso la sede nautica-sportiva di Viale Miramare della Lega Navale di Manfredonia.

L’evento vede anche i prestigiosi patrocini di: Città di Manfredonia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, LIONS Puglia, Associaz. Naz. Marinai d’Italia – Manfredonia, ANDOS-Foggia, Croce Rossa Italiana – Manfredonia.

“La Sezione di Manfredonia della Lega Navale Italiana è entusiasta di questa manifestazione a carattere regionale che conferma la definitiva stabilizzazione di questa disciplina insieme le altre attività sportive nautiche svolte, come Vela, Nuoto, e Pesca Sportiva, che ci vedono storici protagonisti nel golfo di Manfredonia e non solo” – ha sottolineato orgogliosamente il Presidente Lorenzo Di Candia.