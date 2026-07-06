GEV Capitanata ODV-ETS rinnova il direttivo: Roberto Bosco riconfermato presidente

Si è svolto il 4 luglio, alle ore 18, presso la sede operativa dell’associazione, il rinnovo del terzo Consiglio direttivo delle GEV Capitanata ODV-ETS, organizzazione di volontariato iscritta al Terzo Settore. Al termine delle operazioni di voto, Roberto Bosco è stato riconfermato all’unanimità presidente, mentre Antonio Desimio manterrà l’incarico di vicepresidente.

L’organizzazione ha ribadito il proprio impegno nel garantire una risposta tempestiva alle esigenze del territorio, operando nel volontariato di Protezione Civile e offrendo un contributo costante alla tutela dell’ambiente e della fauna selvatica, in stretta collaborazione con le autorità presenti sul territorio.

“Quello che ci rende instancabili è la convinzione che come noi, ogni cittadino dovrebbe avvertire la necessità di dedicare un po’ del suo tempo libero per uno scopo sociale. Ringraziamo tutti coloro (Enti Pubblici e Aziende private) che stanno costantemente incrementando la fiducia e gli investimenti nei volontari che necessitano di formazione, accertamenti sanitari, mezzi e attrezzature che sono fondamentali per l’efficienza degli interventi e la loro sicurezza”, dichiarano i volontari.

Oltre al presidente Roberto Bosco e al vicepresidente Antonio Desimio, è stato rinnovato anche il resto del Consiglio direttivo, che guiderà l’associazione per i prossimi tre anni. Ne fanno parte Lucia Vaira, con il ruolo di segretaria, insieme ai consiglieri Giovanni Cassa, Pierre Pochet, Margherita Aulizio e Francesca D’Apolito.