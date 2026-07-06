Il Governance Poll 2026 di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore consegna due fotografie diametralmente opposte della politica pugliese. Da una parte il presidente della Regione, Michele De Caro, che vola al primo posto tra i governatori italiani con il 66% del gradimento. Dall’altra il sindaco di Foggia, Maria Aida Episcopo, relegata all’83° posto tra i primi cittadini, in arretramento rispetto allo scorso anno.

I numeri non sono una sentenza definitiva, ma raccontano uno stato d’animo. E quello dei foggiani sembra sempre più vicino alla disillusione che alla fiducia.

Perché il consenso non evapora per caso. Si logora quando un’amministrazione trasmette incertezza, quando le tensioni politiche diventano più visibili delle decisioni, quando le polemiche prevalgono sui risultati e quando la guida della città appare più impegnata a ricucire gli strappi della maggioranza che a governare.

La vicenda delle dimissioni annunciate e poi ritirate ha rappresentato un passaggio politicamente devastante.

Un gesto forte, seguito da un clamoroso ripensamento, che ha inevitabilmente alimentato interrogativi sulla solidità della leadership. Cambiare idea non è un peccato. Farlo dopo aver evocato una crisi istituzionale, però, espone chi governa a un inevitabile giudizio politico.

A questo si aggiungono le continue fibrillazioni della coalizione, gli attriti interni, le difficoltà nel tenere insieme anime politiche spesso in contrasto tra loro. Un quadro che restituisce l’immagine di un’amministrazione più concentrata sugli equilibri di Palazzo che sulle priorità della città.

Nel frattempo Michele De Caro inaugura il suo mandato regionale con un consenso larghissimo.

Certo, la recente elezione e la forte esposizione mediatica hanno contribuito alla sua popolarità. Ma sarebbe semplicistico fermarsi all’effetto novità. Il presidente ha scelto di imprimere fin dall’inizio un metodo basato su criteri di merito, responsabilità e presenza costante sul territorio, costruendo un’immagine di governo che, almeno per ora, convince l’opinione pubblica.

Il paragone diventa inevitabile e, per Palazzo di Città, decisamente scomodo.

Mentre Bari detta l’agenda politica regionale, Foggia continua a inseguire sé stessa, tra annunci, ripensamenti e conflitti che finiscono per indebolire la credibilità delle istituzioni. La sensazione è che si sia perso troppo tempo in dinamiche interne mentre i cittadini aspettavano risposte su sicurezza, manutenzione urbana, servizi e sviluppo economico.

Il Governance Poll non assegna premi né decreta sconfitte elettorali. Ma lancia un messaggio preciso.

La fiducia è un capitale che si costruisce giorno dopo giorno e che può essere dissipato molto più rapidamente di quanto si immagini.

Per Maria Aida Episcopo quella dell’83° posto non è soltanto una posizione in classifica. È il segnale di un rapporto con la città che appare sempre più fragile. E se la politica continuerà a inseguire le proprie contraddizioni invece di affrontare quelle di Foggia, il rischio è che il vero scivolone non sia quello di un sondaggio, ma quello della credibilità.

A cura di Maurizio Varriano