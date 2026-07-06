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MARIA AIDA EPISCOPO Governance Poll 2026, Maria Aida Episcopo crolla all’83° posto: -64 posizioni in un anno

Un arretramento che viene interpretato politicamente come un segnale di forte indebolimento del rapporto di fiducia con la cittadinanza

Governance Poll 2026, Maria Aida Episcopo crolla all’83° posto: -64 posizioni in un anno

Foggia, Episcopo - Fonte Immagine: telesveva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Foggia // Politica //

La Governance Poll 2026 de Il Sole 24 Ore fotografa un forte arretramento del consenso della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, che si colloca all’83° posto nella classifica nazionale dei sindaci, con un gradimento al 47%, in calo di 10 punti percentuali rispetto al 2025.

Il dato più significativo riguarda la discesa in graduatoria: in un solo anno la prima cittadina perde 64 posizioni, passando dal 19° all’83° posto. Un arretramento che viene interpretato politicamente come un segnale di forte indebolimento del rapporto di fiducia con la cittadinanza.

Secondo l’analisi politica del consigliere comunale e segretario provinciale del movimento Cambia Nunzio Angiola, il risultato rappresenterebbe una “Caporetto politica”, non riconducibile a una normale oscillazione del consenso ma a una crisi più profonda dell’amministrazione.

Il livello di gradimento al 47% viene letto come un dato critico, poiché indica che meno di un cittadino su due oggi confermerebbe il proprio voto alla sindaca. Un elemento che, secondo l’opposizione, dovrebbe aprire una riflessione sulla tenuta politica della giunta e sulla distanza percepita tra Palazzo di Città e la città.

Nel ragionamento politico viene sottolineato come il Governance Poll non misuri simpatie personali, ma la fiducia nell’azione amministrativa. Da qui l’interpretazione di un segnale negativo sul piano della percezione dell’efficacia del governo cittadino.

Pur ricordando che si tratta di una rilevazione demoscopica e non di un risultato elettorale, viene evidenziato come una perdita di 64 posizioni e 10 punti in dodici mesi rappresenti un indicatore difficilmente trascurabile per la maggioranza.

Il giudizio politico espresso è critico sull’operato dell’amministrazione, accusata di non aver risolto alcune criticità cittadine e di aver mantenuto un approccio basato più sulla comunicazione che sui risultati concreti. Secondo questa lettura, il calo di consenso sarebbe la conseguenza di problemi irrisolti legati a servizi urbani, degrado e percezione di insicurezza.

La Governance Poll 2026, in questo quadro, viene quindi interpretata come una fotografia severa del momento politico della città, con un consenso in forte contrazione per l’amministrazione comunale di Foggia.

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