Governance Poll 2026: prima Sara Funaro, sindaca di Firenze

Per la prima volta nella storia del Governance Poll una donna conquista il primo posto tra i sindaci più amati d’Italia. Si tratta di Sara Funaro, prima cittadina di Firenze, che ottiene un gradimento del 66%, in crescita del 5,4% rispetto al giorno delle elezioni. Un risultato che segna un passaggio storico nella rilevazione sul rapporto tra cittadini e amministratori locali.

Alle sue spalle si posiziona Marco Fioravanti con il 65% di consenso, seguito da Gaetano Manfredi al 64%, in lieve aumento rispetto al risultato elettorale.

La top ten prosegue con Massimo Zedda al 63% e Federico Basile al 62%, entrambi in crescita rispetto al voto. Sesta posizione per Pierluigi Biondi al 61%, che registra uno dei rialzi più significativi della classifica.

A pari merito al settimo posto con il 60% si collocano Mario Conte, Chiara Frontini e Michele Guerra. Chiudono la top ten, con il 59,5%, Giuseppe Sala e Clemente Mastella.

Il Governance Poll 2026 ha analizzato 92 comuni capoluogo di provincia e le Regioni a elezione diretta, escludendo i casi di scioglimento o non rieleggibilità del sindaco uscente. Le interviste sono state condotte tra aprile e giugno 2026 con sistemi misti Cati e Cawi, su campioni rappresentativi di elettori per ogni area.

Tra le grandi città emergono posizioni più articolate. Vito Leccese si colloca al 19° posto con il 56,5%, ma con un calo marcato rispetto al voto. Stefano Lo Russo è 33° con il 55%, mentre debutta nella classifica Silvia Salis, sempre al 55%.

Roberto Gualtieri si attesta al 41° posto con il 54%: un dato in calo rispetto alle elezioni, ma in recupero rispetto al minimo dell’anno precedente. Più arretrato Matteo Lepore, 64° con il 51%, mentre chiude il quadro delle grandi città Roberto Lagalla al 67° posto con il 50%.

Per i presidenti di Regione il podio premia due volti nuovi. In testa Antonio Decaro con il 66%, seguito da Alberto Stefani al 65%. Terzo posto per Massimiliano Fedriga al 64%.

Seguono al quarto posto Roberto Occhiuto e Alberto Cirio con il 60%. Sesta posizione per Attilio Fontana al 57%, mentre Eugenio Giani è settimo con il 56,5%.

In ottava posizione si collocano Renato Schifani e Vito Bardi, seguiti da Roberto Fico e Francesco Acquaroli, che chiudono la top ten dei governatori.

Lo riporta leggo.it.