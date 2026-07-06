Incendio nell'Oasi Lago Salso di Manfredonia, in azione decine di soccorritori. Il sindaco: «Serve un Canadair fisso sul territorio»

MANFREDONIA – Un vasto incendio è in corso da diverse ore all’interno dell’Oasi Lago Salso, l’area naturale protetta situata nel territorio di Manfredonia. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e vedono impegnato un imponente dispositivo di soccorso.

Secondo quanto si apprende, sul posto stanno operando due autobotti dei Vigili del fuoco, supportate da 12 mezzi antincendio, provenienti anche da altri distaccamenti della provincia di Foggia, e 26 operatori impegnati nel contenimento del rogo.

Le squadre a terra sono al lavoro in attesa dell’intervento dei mezzi aerei, ritenuti fondamentali per fronteggiare le fiamme in una zona particolarmente delicata dal punto di vista ambientale.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha ricordato come il territorio sia già stato interessato da episodi analoghi.

«Nei giorni scorsi un gruppo di ecologisti impegnato nella tutela del nostro territorio ha ricevuto minacce sui social, prontamente denunciate alle autorità competenti. Già lo scorso anno l’Oasi Lago Salso fu colpita da incendi di natura dolosa», ha dichiarato il primo cittadino all’ANSA.

Da qui l’appello alle istituzioni affinché venga potenziato il sistema di contrasto agli incendi boschivi.

«Chiedo che il nostro territorio sia dotato stabilmente di un Canadair e che non si debba attendere ogni volta l’arrivo di velivoli provenienti da altre regioni o province», ha aggiunto La Marca.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Saranno le indagini delle autorità competenti a stabilire se l’incendio abbia avuto origine accidentale oppure dolosa.

Fonte: ANSA.