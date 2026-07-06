Edizione n° 6119

BALLON D'ESSAI

CEDU ITALIA // “Normale che l’uomo superi la resistenza della donna”: CEDU condanna l’Italia
6 Luglio 2026 - ore  10:24

CALEMBOUR

MORTE MUSULIN // Antonello Scirpoli ucciso a fucilate sotto casa: due killer lo attendevano al rientro
5 Luglio 2026 - ore  15:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Incendio nell’Oasi Lago Salso di Manfredonia, in azione decine di soccorritori. Il sindaco: «Serve un Canadair fisso sul territorio»

OASI LAGO SALSO Incendio nell’Oasi Lago Salso di Manfredonia, in azione decine di soccorritori. Il sindaco: «Serve un Canadair fisso sul territorio»

Le fiamme interessano da ore l'area naturale protetta. Sul posto Vigili del fuoco e mezzi antincendio provenienti da tutta la provincia. Si attende l'intervento aereo.

Incendio nell'Oasi Lago Salso di Manfredonia, in azione decine di soccorritori. Il sindaco: «Serve un Canadair fisso sul territorio»

Incendio nell'Oasi Lago Salso di Manfredonia, in azione decine di soccorritori. Il sindaco: «Serve un Canadair fisso sul territorio»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un vasto incendio è in corso da diverse ore all’interno dell’Oasi Lago Salso, l’area naturale protetta situata nel territorio di Manfredonia. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e vedono impegnato un imponente dispositivo di soccorso.

Secondo quanto si apprende, sul posto stanno operando due autobotti dei Vigili del fuoco, supportate da 12 mezzi antincendio, provenienti anche da altri distaccamenti della provincia di Foggia, e 26 operatori impegnati nel contenimento del rogo.

Le squadre a terra sono al lavoro in attesa dell’intervento dei mezzi aerei, ritenuti fondamentali per fronteggiare le fiamme in una zona particolarmente delicata dal punto di vista ambientale.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha ricordato come il territorio sia già stato interessato da episodi analoghi.

«Nei giorni scorsi un gruppo di ecologisti impegnato nella tutela del nostro territorio ha ricevuto minacce sui social, prontamente denunciate alle autorità competenti. Già lo scorso anno l’Oasi Lago Salso fu colpita da incendi di natura dolosa», ha dichiarato il primo cittadino all’ANSA.

Da qui l’appello alle istituzioni affinché venga potenziato il sistema di contrasto agli incendi boschivi.

«Chiedo che il nostro territorio sia dotato stabilmente di un Canadair e che non si debba attendere ogni volta l’arrivo di velivoli provenienti da altre regioni o province», ha aggiunto La Marca.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Saranno le indagini delle autorità competenti a stabilire se l’incendio abbia avuto origine accidentale oppure dolosa.

Fonte: ANSA.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO