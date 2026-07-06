Edizione n° 6119

BALLON D'ESSAI

CEDU ITALIA // “Normale che l’uomo superi la resistenza della donna”: CEDU condanna l’Italia
6 Luglio 2026 - ore  10:24

CALEMBOUR

MORTE MUSULIN // Antonello Scirpoli ucciso a fucilate sotto casa: due killer lo attendevano al rientro
5 Luglio 2026 - ore  15:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // “It ain’t over till its over”. Sylvester Stallone compie 80 anni: l’icona eterna di Rocky e Rambo

SYLVESTER STALLONE “It ain’t over till its over”. Sylvester Stallone compie 80 anni: l’icona eterna di Rocky e Rambo

La svolta arriva nel 1976 con Rocky, film scritto in pochi giorni dopo aver assistito all'incontro di pugilato tra Muhammad Ali e Chuck Wepner

Sylvester Stallone in Puglia! Cittadino onorario di Gioia del Colle (FOTO - VD)

Sylvester Stallone in Puglia! Cittadino onorario di Gioia del Colle (FOTO - VD)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Attualità // Storie e Volti //

MANFREDONIA – Ottant’anni e una leggenda ancora viva. Sylvester Stallone, uno dei volti più iconici della storia del cinema mondiale, celebra oggi un traguardo importante: gli 80 anni. Attore, sceneggiatore, regista e produttore, Stallone ha trasformato una carriera nata tra difficoltà, porte chiuse e sacrifici in una storia di successo entrata nell’immaginario collettivo.

La svolta arriva nel 1976 con Rocky, film scritto in pochi giorni dopo aver assistito all’incontro di pugilato tra Muhammad Ali e Chuck Wepner. Gli studios volevano acquistare la sceneggiatura, ma Stallone impose una condizione: interpretare lui stesso il protagonista. Una scelta rischiosa, quasi folle, che cambiò per sempre la sua vita.

Rocky conquistò il pubblico e vinse tre Premi Oscar, tra cui quello per il miglior film, consacrando Stallone come nuova stella di Hollywood e dando vita a uno dei personaggi più amati di sempre: il pugile dal cuore enorme, simbolo di riscatto, coraggio e determinazione.

Negli anni Ottanta arriva un’altra figura destinata a diventare leggenda: John Rambo. Con il reduce di guerra tormentato e solitario, Stallone porta sul grande schermo un eroe duro, fragile e controverso, capace di incarnare le ferite profonde di un’intera generazione e, allo stesso tempo, di segnare la storia del cinema d’azione.

Tra Rocky e Rambo, Stallone diventa uno dei simboli assoluti del cinema degli anni Ottanta e Novanta. Film come Cobra, Tango & Cash, Cliffhanger e Demolition Man consolidano il suo status di icona internazionale, capace di richiamare milioni di spettatori nelle sale di tutto il mondo.

Ma la sua carriera non si è fermata ai grandi successi commerciali. Negli ultimi decenni Stallone ha dimostrato una straordinaria capacità di reinventarsi. Con I Mercenari ha riunito le più grandi stelle del cinema action, mentre con Creed è tornato nei panni di Rocky Balboa in una versione più matura, intensa e malinconica.

Dalla povertà agli Oscar, dai ring cinematografici alle battaglie di Rambo, Sylvester Stallone resta il simbolo di chi non si arrende. A 80 anni, il suo nome continua a evocare forza, sacrificio e sogni impossibili trasformati in realtà.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO