(CONTINUA – III) Se la “lupara bianca” di Francesco Li Bergolis rappresenta uno degli episodi simbolo della guerra tra i clan Romito-Lombardi-Ricucci e Li Bergolis, secondo la Direzione distrettuale antimafia il conflitto proseguì anche negli anni successivi con una nuova escalation di sangue culminata negli omicidi di Ivan Rosa e Francesco Armiento.

Per la Procura, il 19 marzo 2014 il commando entrò nuovamente in azione nelle campagne di Monte Sant’Angelo, in località Bosco Quarto. Obiettivo era Ivan Rosa, ritenuto dagli investigatori vicino alla fazione Li Bergolis e considerato dagli appartenenti al gruppo rivale «elemento di disturbo» nella guerra per il controllo criminale del territorio.

Secondo la ricostruzione accusatoria, gli esecutori si appostarono lungo la strada che conduceva alla masseria della vittima. A bordo di una Fiat Sedici grigia, attesero il passaggio dell’automobile guidata da Rosa. Quando i due veicoli si incrociarono partirono numerosi colpi di fucile calibro 12.

L’ordinanza descrive un’azione militare, portata a termine in pochi istanti ma con estrema violenza. Dopo il primo assalto, gli aggressori inseguirono l’autovettura della vittima per alcune decine di metri, continuando a sparare fino a costringerla fuori dalla carreggiata.

Secondo l’impostazione della DDA, l’azione non si concluse con l’uscita di strada della Fiat Punto. Pietro La Torre sarebbe sceso dall’auto utilizzata dal commando e si sarebbe avvicinato al veicolo ormai fermo, esplodendo ulteriori colpi di fucile da distanza ravvicinata contro Ivan Rosa, fino a provocarne la morte.

Agli indagati vengono contestati, oltre all’omicidio aggravato dal metodo mafioso e dalla premeditazione, anche il porto e la detenzione illegale delle armi utilizzate nell’agguato e la ricettazione della Fiat Sedici rubata impiegata per raggiungere il luogo dell’aggressione. Per gli investigatori anche quel delitto aveva una finalità precisa: rafforzare il predominio criminale del gruppo Romito-Lombardi-Ricucci nell’area garganica.

La DDA ricostruisce come ogni dettaglio fosse stato pianificato. Dalle armi clandestine ai mezzi rubati, fino alla successiva distruzione dell’autovettura utilizzata dal commando, incendiata per eliminare ogni possibile traccia investigativa.

Due anni dopo, il 27 giugno 2016, la scia di sangue si sarebbe arricchita di un nuovo capitolo con la scomparsa di Francesco Armiento.

Anche in questo caso, secondo la Procura, venne scelto il metodo della “lupara bianca”. Il corpo della vittima, uccisa da Mario Luciano Romito secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stato fatto sparire nelle campagne di Mattinata, in località Alvaro.

Per gli investigatori, la soppressione del cadavere non costituiva un fatto autonomo, ma rappresentava parte integrante della strategia mafiosa: cancellare ogni prova dell’omicidio e rafforzare il messaggio intimidatorio verso il territorio.

Contestualmente sarebbe stata occultata anche la pistola Smith & Wesson calibro .357 utilizzata per il delitto, arma che, secondo l’accusa, sarebbe stata successivamente affidata a Renato Quitadamo affinché ne curasse la custodia, evitando che potesse essere rinvenuta dagli investigatori.

Nell’ordinanza il gip evidenzia come i tre episodi – Francesco Li Bergolis nel 2011, Ivan Rosa nel 2014 e Francesco Armiento nel 2016 – costituiscano, secondo l’accusa, tasselli di un’unica strategia criminale maturata all’interno dello scontro tra le due organizzazioni mafiose che per oltre un decennio si sono contese il controllo del Gargano.

La Procura contesta infatti a vario titolo omicidi aggravati dal metodo mafioso, soppressione di cadavere, ricettazione di autovetture rubate, porto e detenzione di armi clandestine, incendio dei mezzi utilizzati nei delitti e favoreggiamento dell’associazione mafiosa.

Secondo gli inquirenti, ogni omicidio avrebbe rappresentato non soltanto l’eliminazione di un avversario, ma anche un messaggio destinato al clan rivale e all’intero territorio: una dimostrazione di forza e di controllo mafioso, ottenuta attraverso azioni pianificate, eseguite da più persone e accompagnate dall’occultamento sistematico delle prove