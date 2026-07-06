Mafia garganica, 'Avviso Pubblico Puglia': “Il territorio non sia lasciato solo”

Avviso Pubblico Puglia esprime soddisfazione e gratitudine per la nuova importante operazione contro la mafia garganica condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, dal ROS dei Carabinieri, dal Comando provinciale di Foggia, dallo Squadrone Eliportato “Puglia”, dal Servizio centrale di protezione e dalle altre Forze dell’ordine coinvolte.

Le misure cautelari eseguite nelle ultime ore riguardano un’inchiesta che ha ricostruito tre omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016 tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, infliggendo un ulteriore colpo a organizzazioni criminali che per anni hanno segnato profondamente il territorio garganico.

A rendere ancora più attuale il quadro, sottolinea l’associazione, è il recente omicidio di Antonello Scirpoli a Vieste, che conferma come la pressione criminale non sia venuta meno e come la violenza mafiosa continui a manifestarsi attraverso intimidazione, controllo del territorio e dinamiche di potere.

Pierpaolo d’Arienzo, coordinatore regionale di Avviso Pubblico Puglia e sindaco di Monte Sant’Angelo, evidenzia il valore dell’operazione ma richiama la necessità di una presenza più stabile dello Stato:

“L’indagine di queste ore è una notizia importante per la Puglia, per la provincia di Foggia e per il Gargano. Ringraziamo la magistratura e le Forze dell’ordine per il lavoro investigativo complesso che stanno portando avanti, che restituisce fiducia e dimostra che lo Stato c’è, indaga, ricostruisce e colpisce. Ma proprio quanto accaduto a Vieste ci dice che non basta intervenire dopo. Serve una presenza costante, visibile, quotidiana. Il Gargano deve essere raccontato attraverso la sua bellezza e il suo turismo ma, soprattutto, deve essere difeso da chi prova a trasformarlo in terra di mafia. Per questo chiediamo più presidi, più controlli, più strumenti per gli enti locali e una strategia istituzionale stabile, capace di sostenere amministratori, cittadini, imprese sane e comunità educanti”.

Avviso Pubblico sottolinea inoltre la necessità di una strategia integrata che coinvolga non solo la repressione, ma anche la dimensione sociale, educativa e amministrativa, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e realtà economiche del territorio.

Il coordinatore provinciale Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata, richiama il tema delle intimidazioni agli amministratori locali:

“Da amministratori locali conosciamo bene il peso della paura che certe notizie producono nelle nostre comunità. La Puglia secondo l’ultimo report di Avviso Pubblico Amministratori sotto tiro è la regione più colpita da atti intimidatori nel 2025 con 51 casi di intimidazioni e minacce (+24% rispetto al 2024), riprendendosi un primato che era già stato suo nel lontano 2013”.

Bisceglia evidenzia poi la necessità di una reazione collettiva e continua:

“Sappiamo però che il silenzio e la rassegnazione sono il terreno su cui le mafie provano a crescere. Per questo oggi diciamo con forza che noi continueremo a reagire e che il Gargano non arretra. Accanto al lavoro fondamentale degli investigatori, serve il coraggio delle comunità: denunciare, collaborare, isolare i clan, scegliere la legalità ogni giorno. Gli enti locali sono in prima linea e devono essere messi nelle condizioni di svolgere fino in fondo il proprio ruolo di presidio democratico”.

Avviso Pubblico ribadisce infine la vicinanza agli amministratori e alle comunità del Gargano, spesso esposte a pressioni e condizionamenti.

D’Arienzo conclude sottolineando il valore della presenza istituzionale quotidiana:

“La mafia si combatte con le indagini e con gli arresti, ma anche con Comuni forti, scuole aperte, servizi efficienti, lavoro pulito, partecipazione civica e fiducia nelle istituzioni. Dopo ogni operazione importante non dobbiamo sentirci arrivati: dobbiamo sentirci ancora più responsabili”.