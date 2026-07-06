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Home // Cronaca // Assurdo a Manfredonia, ghanese 38enne colpito a bottigliate. “Poteva fare la fine di Bakari”

MANFREDONIA AGGRESSIONE Assurdo a Manfredonia, ghanese 38enne colpito a bottigliate. “Poteva fare la fine di Bakari”

Un cittadino ghanese di 38 anni è stato aggredito e colpito alla testa con una bottiglia nelle campagne di Manfredonia

Manfredonia, 38enne ghanese aggredito a bottigliate dopo un tamponamento

Manfredonia, 38enne ghanese aggredito a bottigliate dopo un tamponamento - Fonte Immagine: quintopotere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

Un cittadino ghanese di 38 anni è stato aggredito e colpito alla testa con una bottiglia nelle campagne di Manfredonia, lungo la strada provinciale 58, dopo un incidente stradale avvenuto all’alba che ha coinvolto più veicoli e un gruppo di giovani.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia stradale, un’auto guidata da un ventenne avrebbe tamponato il veicolo del 38enne. Entrambi i conducenti si sarebbero fermati e, poco dopo, anche gli occupanti delle altre auto sarebbero scesi dai mezzi. A quel punto la situazione sarebbe degenerata nell’aggressione.

La vittima, segretario dell’associazione dei ghanesi di Puglia e residente a Manfredonia dal 2008, ha raccontato di essere stato insultato con l’appellativo di “marocchino” e poi picchiato. L’uomo ha dichiarato: “Quando ho spiegato loro che sono ghanese mi hanno aggredito perché straniero”. È riuscito a contattare la polizia mentre il gruppo si allontanava, lasciando sul posto soltanto il conducente ventenne.

Il 38enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Sulla vicenda interviene anche il presidente dell’associazione ghanesi di Puglia, Francis Oppong, che evidenzia la gravità dell’accaduto affermando: “Mohamed è stato più fortunato di Bakari”, in riferimento a Bakari Sako, il bracciante maliano ucciso a Taranto nel maggio scorso dopo un’aggressione.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha commentato: “È un fatto grave. Gli inquirenti accerteranno cosa sia realmente accaduto. Ogni tipo di aggressione è grave, ma è chiaro che se il motivo è legato ad una questione di razzismo è pericoloso, molto pericoloso”.

La vittima presenterà denuncia nelle prossime ore. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto.

Lo riporta quintopotere.it.

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