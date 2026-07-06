Manfredonia. "Dalle 3 alle 5.30 è un incubo": esplode la protesta dei residenti di via Giuseppe Mazzini

MANFREDONIA – Cresce la preoccupazione tra i residenti di via Giuseppe Mazzini, nel quartiere Borgo, dove da diversi giorni si registrano episodi di disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne.

Secondo quanto riferito da alcuni abitanti della zona, un gruppo composto da circa sei o sette ragazzi si ritroverebbe nei pressi delle abitazioni tra le 3 e le 5.30 del mattino, arrivando sul posto a bordo di scooter. I giovani, stando alle segnalazioni, provocherebbero forti rumori e lancerebbero mazze di ferro nelle vicinanze di un’abitazione situata al piano terra, rendendo impossibile il riposo dei residenti.

Gli episodi, secondo le testimonianze raccolte, si sarebbero verificati con continuità dalla scorsa settimana, da lunedì fino alla notte di venerdì 3 luglio 2026.

I cittadini chiedono un maggiore controllo del territorio e un intervento delle forze dell’ordine per accertare i fatti, identificare gli eventuali responsabili e ripristinare condizioni di sicurezza e tranquillità nel quartiere.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità sull’accaduto. Eventuali sviluppi o precisazioni saranno riportati non appena disponibili.

A cura di Michele Solatia.