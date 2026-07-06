La gratitudine di due figlie diventa un messaggio d’amore che attraversa il dolore della perdita. Con parole intense e cariche di affetto, Marisa e Aurora ricordano la loro mamma, Santina Palumbo, 59 anni, deceduta prematuramente per un male incurabile, descrivendola come il faro della famiglia, una donna capace di trasmettere, con il suo esempio, i valori della generosità, della lealtà e dell’amore disinteressato.

“CIAO MAMMA, GRAZIE PER ESSERE STATA LA NOSTRA LUCE. Ciao Mamma, e grazie. Grazie per essere stata il nostro faro e la nostra luce nel tuo cammino terreno, e per averci insegnato cosa voglia dire la generosità, la lealtà e il bene disinteressato.

Non siamo pronti a vivere senza il tuo sorriso e la tua forza, perché non si è mai preparati a svegliarsi senza la presenza della persona più importante che la vita ci abbia donato. Non ti ringrazieremo mai abbastanza per la donna straordinaria che sei stata e che questo mondo ha visto partire troppo presto.

Continua a guidarci e guardarci da lassù, lasciandoci l’esempio di ciò che sei stata in vita. La tua voce e i tuoi occhi ci proteggeranno dal Cielo, e quando saremo tristi alzeremo il nostro sguardo per incrociare il tuo, che sarà per sempre la nostra forza. Tieni stretto a te papà, che ti è stato accanto con dedizione e amore infinito fino all’ultimo istante, e con lui proteggi la tua famiglia, il lascito del tuo percorso di vita.

Porteremo per sempre dentro di noi i tuoi abbracci e il tuo altruismo, quella capacità di essere ovunque in qualsiasi momento per gli altri, di unire i nostri cuori con quella dolcezza che solo tu conoscevi e che hai seminato in ogni angolo della nostra esistenza. Dentro di noi crescerà quella umanità che hai trovato nella struttura ospedaliera di Monte Sant’Angelo, dove sei stata accolta con dolcezza e con quelle carezze che la tua vita meritavano.

Non esisterà nessuno come te, e per questo ogni nostro pensiero e gesto sarà da te ispirato.

Per sempre nei nostri cuori, grazie mamma.

Le tue figlie Marisa e Aurora

La famiglia ringrazia tutte le persone che hanno rivolto un pensiero ed un ricordo ed in particolar modo il Presidio Territoriale di Monte Sant’Angelo (medici, infermieri, OSS) per la cura, l’empatia e la dolcezza dimostrate.”