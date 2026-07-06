MANFREDONIA – «Eravamo stati facili profeti». È questo il messaggio affidato ai social dal consigliere comunale Ugo Galli, che interviene dopo l’incendio che ha interessato l’Oasi Lago Salso e il recente cedimento di un albero in piazza dell’Orto Mozzillo, puntando il dito contro l’Amministrazione comunale.

Secondo Galli, i due episodi confermerebbero criticità che il gruppo consiliare aveva già segnalato nei mesi scorsi.

Per quanto riguarda l’Oasi Lago Salso, il consigliere ricorda di aver presentato, durante il Consiglio comunale del 19 giugno 2026, un’interrogazione rivolta al sindaco sulle condizioni dell’area, sostenendo di aver ricevuto una risposta «vaga e insoddisfacente». Oggi, osserva, il nuovo incendio ripropone con forza il tema della tutela e della prevenzione.

L’esponente dell’opposizione richiama inoltre l’attenzione sulla manutenzione del verde pubblico, facendo riferimento al recente cedimento di un albero in piazza dell’Orto Mozzillo. Un episodio che, secondo Galli, riaccende il dibattito sulla sicurezza dopo il tragico incidente avvenuto nell’agosto 2024 nella Villa comunale, costato la vita a una persona durante la festa patronale.

«Malgrado le nostre continue sollecitazioni – afferma – assistiamo ancora al ripetersi di situazioni che espongono la comunità a rischi concreti».

Nella parte conclusiva del suo intervento, Galli rivolge un duro attacco all’azione amministrativa.