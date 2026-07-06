Manfredonia, gara regionale di canoa kayak: ordinanza della Capitaneria per la sicurezza in mare

MANFREDONIA – Domenica 12 luglio 2026, dalle 8 alle 12, il tratto di mare antistante la spiaggia Castello di Manfredonia ospiterà il Campionato Regionale Canoa Kayak velocità 200 metri, Canoagiovani e Paracanoa, organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva, la Capitaneria di Porto ha emanato un’ordinanza che disciplina l’area interessata dalle gare. Lo specchio acqueo sarà delimitato da quattro boe, con un campo gara individuato tra il corridoio di lancio della Lega Navale, la zona Acqua di Cristo e l’area del porto commerciale.

Durante l’evento, e comunque fino al termine della manifestazione, sarà vietato navigare, sostare, ancorare, fare il bagno, pescare o svolgere attività subacquee nel campo gara e in una fascia di circa 100 metri.

Sono escluse dai divieti le unità dell’organizzazione, quelle della Guardia Costiera, delle forze di polizia e dei mezzi impegnati in servizi pubblici inderogabili. Tutte le unità autorizzate dovranno mantenere i contatti con la sala operativa della Capitaneria.

La manifestazione potrà svolgersi solo in presenza di condizioni meteomarine adeguate. In caso contrario, l’organizzatore dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni, rinvii o annullamenti.

A cura di Michele Solatia.