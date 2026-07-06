Manfredonia, il Castello si trasforma in un teatro a cielo aperto: successo per la terza edizione del “Palco dell’Opera”

MANFREDONIA – Una serata di grande musica, emozioni e partecipazione ha illuminato ieri il suggestivo Castello Svevo-Angioino, che ha fatto da cornice alla terza edizione del “Palco dell’Opera”, confermandosi una delle location più affascinanti e prestigiose del territorio per eventi culturali di alto livello.

Le antiche mura del castello, avvolte dalla luce della sera, hanno regalato un’atmosfera unica, capace di esaltare la magia della musica lirica e di trasportare il pubblico in un’esperienza dal fascino senza tempo. Un connubio perfetto tra patrimonio storico e arte, che ha reso ogni esibizione ancora più intensa e coinvolgente.

Protagonisti della serata sono stati gli interpreti lirici, che hanno conquistato gli spettatori con voci potenti, eleganti e ricche di espressività. Ogni aria è stata eseguita con grande tecnica, sensibilità e passione, ricevendo calorosi applausi al termine di ogni interpretazione. La qualità artistica dell’evento ha confermato il valore di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere e ad attirare un pubblico sempre più numeroso.

Uno degli aspetti più significativi della serata è stato proprio il pubblico. Tra le file delle sedie si potevano vedere bambini molto piccoli, giovani, famiglie, adulti e anziani: un’immagine che racconta quanto la musica possa essere davvero un linguaggio universale. Tutti hanno seguito il concerto con attenzione, entusiasmo e rispetto, lasciandosi trasportare dalle emozioni delle grandi pagine del repertorio lirico.

La presenza di spettatori di ogni età ha rappresentato uno dei momenti più belli dell’evento, dimostrando come la cultura sia capace di unire generazioni diverse in un’unica, condivisa esperienza di bellezza.

Al termine dell’ultima esibizione, il pubblico ha voluto tributare agli artisti il più caloroso dei riconoscimenti: una lunga e sentita standing ovation ha salutato i protagonisti della serata, chiudendo un appuntamento che resterà nel ricordo dei presenti e che conferma il “Palco dell’Opera” come una manifestazione capace di valorizzare il territorio attraverso la grande musica e la partecipazione della comunità.

a cura di Giovanna Tambo