“Manfredonia in Festa”, ecco il calendario di eventi da luglio a gennaio

La Pro Loco di Manfredonia ha ottenuto il finanziamento della Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso 2026 per i contributi alle associazioni turistiche, dando così il via al progetto “Manfredonia in Festa – Cultura, Turismo e Tradizioni”, un ampio programma di eventi che si svolgerà da luglio 2026 a gennaio 2027.

L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio storico, culturale, ambientale ed enogastronomico della città, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività turistica di Manfredonia anche nei mesi meno affollati, favorendo la destagionalizzazione e la promozione di esperienze legate all’identità locale.

Il calendario prenderà avvio giovedì 10 luglio con “Yoga al Tramonto”, sulla Spiaggia Castello, dalle 19.00 alle 20.15. Un appuntamento dedicato al benessere e alla natura, ambientato in uno dei luoghi più suggestivi del litorale cittadino, con il castello sullo sfondo e lo scenario del tramonto sul mare.

Tra le attività confermate tornano anche i Walking Night Tours, visite guidate serali giunte alla seconda edizione, che accompagneranno residenti e turisti alla scoperta delle Mura del Castello, del centro storico e dell’antico borgo marinaro, con percorsi dedicati alla storia e alle tradizioni locali.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al legame tra Manfredonia e Lucio Dalla, con il tour “I Luoghi di Lucio”, itinerario guidato nei luoghi della città legati al cantautore, tra musica e memoria collettiva.

Il programma proseguirà in autunno con iniziative dedicate al territorio e alle tradizioni locali, tra cui il Trekking dei Frantoi, lo yoga nella natura nel Bosco Cavolecchia, gli eventi “Hereditas” sui giochi e la cultura popolare, oltre a cineforum, mostre fotografiche, incontri con autori e attività enogastronomiche.

Previsti anche eventi nel periodo natalizio, con un calendario dedicato alle festività che animerà la città fino a gennaio 2027, insieme a ulteriori iniziative culturali e promozionali.

Il progetto comprende inoltre il potenziamento dei servizi turistici con l’apertura straordinaria dell’Info Point, il servizio “Pronto Turisti”, la distribuzione di materiale informativo e campagne di comunicazione dedicate alla promozione del territorio.

«Con questo progetto vogliamo offrire un calendario di iniziative capace di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della nostra città, creando occasioni di incontro per la comunità e nuove opportunità di scoperta per i visitatori. “Manfredonia in Festa” nasce con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso esperienze che uniscono cultura, turismo, tradizioni, benessere e identità locale.»

L’intero programma sarà consultabile e costantemente aggiornato su ManfredoniaEventi.com, con date, orari e informazioni utili per cittadini e visitatori.