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MARIANGELA PIRA Manfredonia, Mariangela Pira ospite di “Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026”

L'incontro si terrà sabato 11 luglio, alle ore 20, nel suggestivo Chiostro Comunale di Manfredonia.

Manfredonia, Mariangela Pira ospite di "Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026"

Manfredonia, Mariangela Pira ospite di "Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

MANFREDONIA – Sarà la giornalista e divulgatrice economica Mariangela Pira, volto noto di Sky TG24, la protagonista del prossimo appuntamento di “Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026”, la rassegna culturale dedicata ai libri, all’attualità e al confronto con gli autori.

L’incontro si terrà sabato 11 luglio, alle ore 20, nel suggestivo Chiostro Comunale di Manfredonia.

Nel corso della serata Pira presenterà il suo volume “24 parole per capire l’economia”, un’opera che affronta, con un linguaggio accessibile e numerosi esempi concreti, i principali concetti economici utili per comprendere le trasformazioni della società contemporanea e gli scenari internazionali.

A dialogare con l’autrice sarà Gianluigi De Pascale, professore associato di Politica economica presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, in un confronto che promette di offrire spunti di riflessione sui temi dell’economia, della finanza e delle dinamiche globali.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della rassegna “Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026”, è sostenuta dalla BCC San Giovanni Rotondo, con la collaborazione di Ubik Foggia, del Comune di Manfredonia e di Gargano Vita.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di approfondimento culturale e divulgativo, aperta a cittadini, studenti e appassionati, con l’obiettivo di rendere più comprensibili le questioni economiche che incidono sulla vita quotidiana.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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