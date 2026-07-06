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MANFREDONIA LARGO CLEMENTE Manfredonia, nuovo abbandono di rifiuti in Largo Clemente: la segnalazione di un cittadino

A segnalarlo è un residente, che questa mattina ha documentato con alcune fotografie la presenza di un ingente quantitativo di materiali

Manfredonia, nuovo abbandono di rifiuti in Largo Clemente: la segnalazione di un cittadino

Manfredonia, nuovo abbandono di rifiuti in Largo Clemente: la segnalazione di un cittadino

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti a Largo Clemente, nel centro cittadino. A segnalarlo è un residente, che questa mattina ha documentato con alcune fotografie la presenza di un ingente quantitativo di materiali, tra cui numerose cassette di plastica per la frutta e diversi sacchi, lasciati accanto ai cassonetti utilizzati da due attività della zona.

Secondo quanto riferito nella segnalazione, il servizio di raccolta dell’ASE era stato regolarmente effettuato nelle prime ore della giornata, ma poche ore dopo l’area si sarebbe nuovamente riempita di rifiuti abbandonati.

Il cittadino evidenzia come situazioni di questo tipo possano creare disagi ai residenti e alle attività commerciali limitrofe, oltre a esporre chi utilizza correttamente i contenitori al rischio di segnalazioni o controlli.

Sempre secondo la segnalazione, le immagini delle telecamere presenti nell’area non avrebbero consentito di identificare l’autore dell’abbandono.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e sull’importanza del rispetto delle regole per la tutela del decoro urbano e dell’ambiente.

A cura di Michele Solatia.

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