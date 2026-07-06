Manfredonia, pirata della strada semina il panico nella notte auto distrutta e fuga dopo il violento schianto

MANFREDONIA – Un boato improvviso ha squarciato il silenzio della notte, svegliando numerosi residenti della zona Monticchio. Erano circa le 1.00 quando, all’incrocio tra via Galileo Galilei e viale Beccarini, un’auto ha centrato violentemente un veicolo parcheggiato, per poi dileguarsi senza lasciare traccia.

A denunciare l’accaduto è il proprietario dell’auto danneggiata, che affida ai social il suo sfogo e un appello rivolto alla comunità.

«Spero nel buon cuore dei cittadini. Magari qualcuno ha visto qualcosa o può aiutarmi a trovare il responsabile. Questo è il ricordo che mi hanno lasciato», scrive, mostrando i pesanti danni riportati dalla sua vettura.

Secondo il racconto, l’impatto sarebbe stato talmente violento da svegliare l’intero quartiere. Il conducente responsabile, invece di fermarsi e assumersi le proprie responsabilità, avrebbe accelerato facendo perdere le proprie tracce.

Ora il proprietario spera che qualche residente, automobilista di passaggio o titolare di attività dotate di sistemi di videosorveglianza possa fornire elementi utili per risalire all’identità del pirata della strada.

Chiunque abbia assistito all’incidente o disponga di immagini registrate nella fascia oraria interessata è invitato a contattare le forze dell’ordine o il proprietario dell’auto (attraverso i commenti: sito e social). Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi decisivo per fare luce sull’accaduto.