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PIRATA STRADA Manfredonia, pirata della strada semina il panico nella notte: auto distrutta e fuga dopo il violento schianto

Un boato improvviso ha squarciato il silenzio della notte, svegliando numerosi residenti della zona Monticchio

Manfredonia, pirata della strada semina il panico nella notte auto distrutta e fuga dopo il violento schianto

Manfredonia, pirata della strada semina il panico nella notte auto distrutta e fuga dopo il violento schianto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Un boato improvviso ha squarciato il silenzio della notte, svegliando numerosi residenti della zona Monticchio. Erano circa le 1.00 quando, all’incrocio tra via Galileo Galilei e viale Beccarini, un’auto ha centrato violentemente un veicolo parcheggiato, per poi dileguarsi senza lasciare traccia.

A denunciare l’accaduto è il proprietario dell’auto danneggiata, che affida ai social il suo sfogo e un appello rivolto alla comunità.

«Spero nel buon cuore dei cittadini. Magari qualcuno ha visto qualcosa o può aiutarmi a trovare il responsabile. Questo è il ricordo che mi hanno lasciato», scrive, mostrando i pesanti danni riportati dalla sua vettura.

Secondo il racconto, l’impatto sarebbe stato talmente violento da svegliare l’intero quartiere. Il conducente responsabile, invece di fermarsi e assumersi le proprie responsabilità, avrebbe accelerato facendo perdere le proprie tracce.

Ora il proprietario spera che qualche residente, automobilista di passaggio o titolare di attività dotate di sistemi di videosorveglianza possa fornire elementi utili per risalire all’identità del pirata della strada.

Chiunque abbia assistito all’incidente o disponga di immagini registrate nella fascia oraria interessata è invitato a contattare le forze dell’ordine o il proprietario dell’auto (attraverso i commenti: sito e social). Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi decisivo per fare luce sull’accaduto.

1 commento su "Manfredonia, pirata della strada semina il panico nella notte: auto distrutta e fuga dopo il violento schianto"

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