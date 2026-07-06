Manfredonia, torna la rassegna 'Mille di queste Notti' de 'Bottega degli Apocrifi'

La rassegna di teatro e musica “Mille di queste Notti”, ideata e realizzata Bottega degli Apocrifi, giunge alla sua quattordicesima edizione a Manfredonia, confermandosi un appuntamento centrale nel panorama culturale del territorio.

Il progetto, cofinanziato dal Comune di Manfredonia nell’ambito del Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del Teatro Comunale “Lucio Dalla”, è sostenuto anche dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia. Gli eventi si svolgeranno anche nell’Arena Teatro estiva grazie all’ospitalità della Marina del Gargano.

Il tema scelto per quest’anno è quello delle “parole gentili”, filo conduttore di un programma che unisce spettacoli, musica e percorsi di partecipazione collettiva.

Nel presentare la rassegna, gli Apocrifi sottolineano la visione che anima il progetto e la sua impostazione culturale, fondata sulla relazione e sul valore comunitario dell’arte. La compagnia evidenzia inoltre la volontà di costruire un percorso condiviso in un contesto sociale complesso e frammentato.

Tra le iniziative più significative spicca la “Chiamata Pubblica”, che per questa edizione prende il nome di “Chiamata alla Rivolta”, rivolta a cittadini di tutte le età per partecipare a una nuova produzione di comunità ispirata alla “Crociata dei bambini” di Bertolt Brecht, nella traduzione di Daniela Almansi.

Il programma si apre domenica 12 luglio con il concerto aperitivo al tramonto “Alma Errante: il jazz io proprio non lo capisco”, progetto in piano trio del pianista Antonio Simone, che propone un dialogo tra linguaggi musicali e contaminazioni tra culture.

Il 26 luglio è previsto lo spettacolo aperitivo “Storie di Zhoran”, con Giuseppe Ciciriello e Piero Santoro, un viaggio tra tradizioni rom e balcaniche.

Dal 17 al 22 luglio torna anche l’esperienza itinerante in cuffia “Tutti i cinema di domani”, ideata dal Collettivo Circolo Bergman e Teatro BEAT, un percorso urbano alla scoperta dei cinema scomparsi di Manfredonia.

Evento centrale della rassegna sarà la nuova produzione di comunità “La Crociata dei bambini”, che coinvolgerà cittadini e artisti dal 15 luglio con la “Chiamata alla Rivolta” e andrà in scena dall’8 al 10 agosto tra il Teatro “Lucio Dalla” e l’Arena della Marina del Gargano.

L’11 agosto il progetto si espande con l’avvio dell’iniziativa “Assemblea pubblica permanente”, che proseguirà fino al 2027, con momenti di cammino urbano e incontri aperti alla cittadinanza dedicati alla riflessione sulla città e sulle sue trasformazioni.

La chiusura è affidata al concerto all’alba di domenica 23 agosto, sulla passeggiata del Porto turistico, con il quartetto composto da Madara Liepina, Lorenzo Tranquillini, Vincenzo Starace e Federico Bracalente, con lo spettacolo musicale “Le parole di domani. In musica”.

Il programma completo della rassegna è disponibile online e aggiornato con tutte le informazioni utili per il pubblico.

Lo riporta bottegadegliapocrifi.it.