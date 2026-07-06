Manfredonia tra i centri interessati dai controlli straordinari della Polizia di Stato

MANFREDONIA – Anche Manfredonia è stata tra i comuni della provincia di Foggia interessati, nel mese di giugno, dai servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Polizia di Stato.

Le attività, svolte con il contributo delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali, hanno riguardato le aree ritenute più sensibili, con particolare attenzione alle zone frequentate dai giovani, ai luoghi della movida e ai contesti dove è maggiore l’esigenza di prevenzione rispetto a fenomeni di degrado urbano e sociale.

A livello provinciale, nel mese di giugno sono state realizzate 10 operazioni ad Alto Impatto e 66 servizi straordinari tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo.

Il bilancio complessivo delle attività in provincia è di 17.404 persone identificate, 5.299 veicoli controllati, 53 arresti e 51 denunce. Sequestrati anche 1,792 kg di sostanze stupefacenti, tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

I controlli, disposti con ordinanza del Questore, confermano l’attenzione delle Forze di Polizia verso il territorio e la volontà di rafforzare la sicurezza dei cittadini anche attraverso una presenza visibile e costante.

La Polizia di Stato invita infine i cittadini a utilizzare l’app YouPol per segnalazioni non urgenti, anche in forma anonima. Per le emergenze resta necessario contattare il numero unico 112 NUE.

A cura di Michele Solatia.