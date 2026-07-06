Mediofondo Nazionale CSI di 80 km: incoronati dodici nuovi campioni nazionali

Una giornata di sport e spettacolo sulle strade dell’Alto Abruzzo, dove si è svolta la Mediofondo Nazionale CSI di 80 km con partenza e arrivo a Campo di Giove (L’Aquila), all’interno del suggestivo scenario del Parco Nazionale della Majella. La competizione ha incoronato dodici nuovi campioni nazionali CSI, coinvolgendo oltre cento ciclisti e rappresentanti di sei regioni italiane.

A distinguersi come più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, protagonista di una fuga decisiva insieme ad altri tre corridori, che ha chiuso la prova in 2h10’12”, conquistando il titolo nella categoria M2. Alle sue spalle, a circa un minuto e mezzo, il campano Mirko Zanni del CSI Sessa Aurunca, vincitore tra i Master 1, mentre il terzo miglior tempo è stato registrato dall’abruzzese Mirko Collina della Colonnella Pescara.

Tra i protagonisti della manifestazione anche le categorie femminili, con il successo di Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli Fermo) nella Master Women 2 e di Emanuela Sampaolesi del CSI Teramo tra le Master Women 3.

Gli altri titoli nazionali sono stati assegnati a rappresentanti di diverse regioni: due pugliesi (CSI Bari e Foggia), due laziali (CSI Frosinone e CSI Roma), due abruzzesi della Ciclistica Valle Trigno Pescara e un umbro, con il successo del 72enne spoletino Paolo Orazi nella categoria M9. In totale, sei regioni rappresentate sul podio nazionale CSI.

La gara ha offerto un percorso particolarmente impegnativo ma di grande fascino, tra salite, discese e panorami mozzafiato, valorizzando il territorio abruzzese e le sue bellezze naturali. L’evento ha rappresentato non solo una competizione sportiva, ma anche una vera e propria festa del ciclismo amatoriale.

Al termine della manifestazione, si è svolta la cerimonia di premiazione con la consegna delle maglie tricolori ai nuovi campioni nazionali CSI, alla presenza del rappresentante della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo CSI, Giampiero Conti, a suggellare una giornata all’insegna di sport, partecipazione e condivisione.