L’iniziativa del Comune è rivolta a madri sole con figli e anziani senza rete familiare. Il progetto punta su mutuo aiuto, convivenza solidale e autonomia abitativa.

MONTE SANT’ANGELO – Il Comune di Monte Sant’Angelo ha pubblicato il bando di concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione di otto alloggi di edilizia sperimentale abitativa, situati in via Estramurale 33. Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 del 31 luglio 2026.

L’iniziativa rientra in un progetto che promuove un nuovo modello dell’abitare, basato su mutuo aiuto, convivenza solidale e autogestione, con l’obiettivo di offrire non solo una casa, ma anche un percorso di inclusione sociale e sostegno reciproco.

Il bando è destinato a persone che vivono particolari condizioni di fragilità sociale. In particolare possono partecipare:

madri sole con un massimo di tre figli a carico;

anziani soli privi di una rete familiare di supporto oppure con figli disabili a carico.

«Questo bando rappresenta un intervento concreto per stare accanto alle persone che vivono situazioni di maggiore fragilità. La casa non è solo un luogo fisico, ma una condizione fondamentale per costruire autonomia, dignità e futuro», dichiara il sindaco Pierpaolo d’Arienzo.

Sulla stessa linea l’assessora al Welfare Lea Basta, che sottolinea come il progetto vada oltre la semplice assegnazione degli immobili: «Con questa iniziativa rafforziamo il nostro impegno per un welfare di comunità: non solo assegnazione di alloggi, ma percorsi di sostegno, responsabilità condivisa e vicinanza alle famiglie, alle donne e agli anziani più soli».

Il bando completo, con i requisiti di partecipazione, i criteri di assegnazione e il modulo per la domanda, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Monte Sant’Angelo, nella sezione dedicata ai Servizi sociali.