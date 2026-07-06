Monti Dauni, nove Pro Loco unite per la prima volta: “Insieme siamo più forti”

Per la prima volta nove Pro Loco dei Monti Dauni scelgono di lavorare insieme per promuovere il territorio con un unico racconto condiviso. L’iniziativa nasce in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia e punta a valorizzare l’intero versante settentrionale della Puglia, tra borghi storici e aree boschive.

Il progetto si concretizza domenica 12 luglio a Bosco San Cristoforo, nel territorio di San Marco La Catola, con una giornata immersiva tra natura, cultura e tradizioni locali. Dalle 9.30 i partecipanti potranno vivere esperienze di trekking, trekking a cavallo, yoga e meditazione tra alberi secolari, oltre a un percorso enogastronomico con prodotti tipici a km zero. Nel pomeriggio spazio alla musica dal vivo, al dj set e all’“Happy Hour Party”.

Le Pro Loco coinvolte rappresentano i comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Carlantino, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, San Marco La Catola e Volturino, territori contigui che condividono identità storica e culturale.

«Ognuno ha la sua specificità, ma insieme siamo più forti e abbiamo un’unica voce», spiegano gli organizzatori, sottolineando come il progetto nasca da una collaborazione dal basso tra volontari e associazioni locali. L’obiettivo è mettere in rete energie e competenze per promuovere un’area spesso poco conosciuta ma ricca di patrimonio naturale e tradizioni.

Gli organizzatori descrivono l’iniziativa come il risultato di un lavoro volontario e continuo, portato avanti da anni all’interno delle singole comunità, con il coinvolgimento di generazioni diverse. Un impegno che, sottolineano, rappresenta un elemento centrale per la vitalità dei piccoli centri dei Monti Dauni e per la loro capacità di attrarre visitatori e attenzione.