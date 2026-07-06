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FOGGIA GIORDANO ‘Musica nelle Corti di Capitanata’, grandi interpreti all’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano”

La XXIX edizione di “Musica nelle Corti di Capitanata” prosegue con due nuovi appuntamenti in programma martedì 7 e mercoledì 8 luglio

'Musica nelle Corti di Capitanata', grandi interpreti all’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano”

'Musica nelle Corti di Capitanata', grandi interpreti all’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Eventi // Foggia //

La XXIX edizione di “Musica nelle Corti di Capitanata” prosegue con due nuovi appuntamenti in programma martedì 7 e mercoledì 8 luglio presso l’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, confermando una rassegna dedicata all’eccellenza cameristica e ai grandi interpreti del panorama musicale.

La manifestazione, promossa dal Conservatorio, si distingue anche quest’anno per la qualità delle proposte artistiche e per la capacità di valorizzare repertori che attraversano oltre due secoli di storia della musica europea, grazie alla presenza di musicisti di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale.

Martedì 7 luglio è in programma “Evoluzioni su Otto Corde”, affidato al Duo di Archi composto da Stefano Delle Donne e Maria Teresa De Sanio. Il concerto propone un percorso che unisce il classicismo di Mozart, il virtuosismo della Passacaglia di Händel/Halvorsen, la modernità di Prokofiev e l’intensità di Astor Piazzolla. Un programma che esalta le possibilità espressive e tecniche degli strumenti ad arco, trasformati in una vera e propria orchestra da camera.

Mercoledì 8 luglio sarà la volta di “Un viaggio nell’Europa del ‘900 storico. Intrecci timbrici tra flauto, violoncello e arpa”, uno degli appuntamenti di maggior rilievo della rassegna. Protagonisti Beatrice Mappa, Francesco Montaruli e Augusta Giraldi, tutti docenti del Conservatorio foggiano con una consolidata esperienza concertistica e collaborazioni con importanti istituzioni musicali come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala, il Teatro Petruzzelli e la Philharmonie di Berlino. Il programma comprende pagine di Respighi, Debussy, Fauré, Bizet, Ibert, Turina e Berthomieu, esplorando le raffinate possibilità timbriche dell’ensemble flauto, violoncello e arpa.

Due serate che confermano la vocazione del Conservatorio “Umberto Giordano” a coniugare alta formazione, ricerca musicale ed eccellenza artistica, offrendo al pubblico proposte di alto profilo culturale.

Entrambi i concerti si terranno presso l’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti a partire dalle ore 20.30, con inizio dei concerti alle ore 21.00.

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