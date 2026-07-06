'Musica nelle Corti di Capitanata', grandi interpreti all’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano”

La XXIX edizione di “Musica nelle Corti di Capitanata” prosegue con due nuovi appuntamenti in programma martedì 7 e mercoledì 8 luglio presso l’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, confermando una rassegna dedicata all’eccellenza cameristica e ai grandi interpreti del panorama musicale.

La manifestazione, promossa dal Conservatorio, si distingue anche quest’anno per la qualità delle proposte artistiche e per la capacità di valorizzare repertori che attraversano oltre due secoli di storia della musica europea, grazie alla presenza di musicisti di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale.

Martedì 7 luglio è in programma “Evoluzioni su Otto Corde”, affidato al Duo di Archi composto da Stefano Delle Donne e Maria Teresa De Sanio. Il concerto propone un percorso che unisce il classicismo di Mozart, il virtuosismo della Passacaglia di Händel/Halvorsen, la modernità di Prokofiev e l’intensità di Astor Piazzolla. Un programma che esalta le possibilità espressive e tecniche degli strumenti ad arco, trasformati in una vera e propria orchestra da camera.

Mercoledì 8 luglio sarà la volta di “Un viaggio nell’Europa del ‘900 storico. Intrecci timbrici tra flauto, violoncello e arpa”, uno degli appuntamenti di maggior rilievo della rassegna. Protagonisti Beatrice Mappa, Francesco Montaruli e Augusta Giraldi, tutti docenti del Conservatorio foggiano con una consolidata esperienza concertistica e collaborazioni con importanti istituzioni musicali come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala, il Teatro Petruzzelli e la Philharmonie di Berlino. Il programma comprende pagine di Respighi, Debussy, Fauré, Bizet, Ibert, Turina e Berthomieu, esplorando le raffinate possibilità timbriche dell’ensemble flauto, violoncello e arpa.

Due serate che confermano la vocazione del Conservatorio “Umberto Giordano” a coniugare alta formazione, ricerca musicale ed eccellenza artistica, offrendo al pubblico proposte di alto profilo culturale.

Entrambi i concerti si terranno presso l’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti a partire dalle ore 20.30, con inizio dei concerti alle ore 21.00.