È stata denominata “Operazione King George” l’inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza di Trieste a disarticolare una organizzazione criminale transnazionale italo-albanese, attiva nel traffico e nella distribuzione di sostanze stupefacenti tra Lombardia, Liguria, Toscana e le principali località turistiche della costa adriatica.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste insieme allo SCICO, ha consentito di ricostruire una rete strutturata con basi logistiche in diverse province del Nord Italia, tra cui Brescia, Milano, Monza Brianza, Pavia, Lecco, Savona e Siena, con diramazioni anche nelle aree turistiche del Nord Est come Sistiana, Grado, Latisana, Lignano, Bibione, Jesolo e Caorle, dove lo spaccio avveniva nei pressi di discoteche, pub, stabilimenti balneari e strutture ricettive.

L’operazione ha avuto origine da un controllo a Latisana (Udine), nei pressi di Lignano Sabbiadoro, che ha portato all’arresto di due corrieri e al sequestro di 2 kg di marijuana, dando avvio a un’articolata attività investigativa che ha permesso di individuare la struttura del sodalizio criminale.

Le indagini, condotte con intercettazioni ambientali, pedinamenti e tecniche investigative avanzate, hanno evidenziato l’esistenza di un’organizzazione definita dagli investigatori come composta da “professionisti del narcotraffico”, capace di operare con modalità altamente organizzate e sistemi di comunicazione criptati.

I membri del gruppo utilizzavano piattaforme di messaggistica protetta, frequente cambio di SIM e telefoni cellulari, oltre alla continua sostituzione dei veicoli per eludere i controlli. Le sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana e hashish, venivano importate attraverso rotte balcaniche consolidate, con il coinvolgimento di reti criminali italiane e albanesi.

Nel corso dell’inchiesta è emersa anche la presenza di una serra per la coltivazione di marijuana nella campagna pavese, utilizzata per la produzione autonoma dello stupefacente. Le droghe venivano poi stoccate in una rete di appartamenti e autorimesse intestati a prestanome incensurati, prima della distribuzione.

Per la vendita al dettaglio, l’organizzazione si avvaleva di una rete di corrieri definiti “cavallini”, incaricati della consegna capillare nelle piazze di spaccio e nelle località turistiche del Nord Italia. Tra i soggetti impiegati figuravano anche giovani albanesi incensurati, fatti entrare in Italia per brevi periodi e poi sostituiti ciclicamente.

Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati 70,5 kg di marijuana, 21 kg di cocaina, un’arma da fuoco con matricola abrasa, munizioni, un’autovettura modificata per il trasporto di stupefacenti, oltre all’arresto in flagranza di sette persone.

All’esito dell’indagine, la DDA di Milano ha richiesto e ottenuto otto ordinanze di custodia cautelare in carcere e disposto perquisizioni nei confronti di 33 indagati, a vario titolo per associazione finalizzata al traffico di droga, ricettazione, riciclaggio e detenzione di armi clandestine.

Parallelamente, gli investigatori hanno ricostruito i flussi finanziari illeciti, individuando patrimoni riconducibili agli indagati per circa 1,1 milioni di euro, sottoposti a sequestro preventivo insieme a immobili, conti correnti, denaro e beni di valore.

Ulteriori perquisizioni hanno portato al sequestro di 7,2 kg di marijuana pronti alla vendita, ulteriori armi clandestine, armi bianche, orologi di lusso e denaro contante in valuta nazionale ed estera, oltre a un nuovo arresto.

Si ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, le persone coinvolte sono da considerarsi presunte innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.