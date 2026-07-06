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PINO RUCHER Nell’anniversario della scomparsa di Ennio Morricone, riaffiora il talento di Pino Rucher

Oggi, 6 luglio, ricorre il sesto anniversario della scomparsa di Ennio Morricone, il compositore premio Oscar morto nel 2020

Nell'anniversario della scomparsa di Ennio Morricone, riaffiora il talento di Pino Rucher

Pino Rucher - Fonte Immagine: musicoff.com

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

FOGGIA – Oggi, 6 luglio, ricorre il sesto anniversario della scomparsa di Ennio Morricone, il compositore premio Oscar morto nel 2020 all’età di 91 anni, autore di oltre 500 colonne sonore che hanno rivoluzionato la musica per il cinema. In tutta Italia la sua figura viene ricordata con concerti e iniziative promosse dalla Fondazione Ennio Morricone, da Roma a Bari, passando per Torino, Ancona e Palermo, per rendere omaggio a un artista che ha lasciato un segno indelebile nella cultura mondiale.

In questa ricorrenza assume un significato ancora più profondo il ricordo di Pino Rucher, il chitarrista originario di San Giovanni Rotondo che fu tra i più stretti e apprezzati collaboratori del Maestro. Le testimonianze raccolte nel documentario Pino Rucher – Il suono segreto di Ennio Morricone restituiscono infatti il profilo di un musicista straordinario, il cui contributo fu determinante nella costruzione del timbro sonoro di alcuni dei film più iconici del cinema italiano.

«Rucher, il grandissimo chitarrista», dice Morricone nelle immagini del documentario. E aggiunge: «È stato sempre un grande chitarrista, con delle grandi prestazioni, con una generosità importante e rara». Parole che trovano ulteriore conferma quando il compositore, rispondendo al nipote del musicista Emiliano Ferri, afferma senza esitazioni che la chitarra elettrica di Per un pugno di dollari era suonata proprio da Pino Rucher, riconoscendogli un ruolo centrale nella nascita di quel linguaggio musicale che avrebbe reso celebri gli spaghetti western in tutto il mondo.

Le testimonianze di tecnici del suono, orchestrali e musicisti che lavorarono accanto ai due artisti sono unanimi: da Giuseppe Mastroianni a Giorgio Carnini, da Elvio Monti a Giorgio Rosciglione, tutti descrivono Rucher come un innovatore, capace di anticipare i tempi con l’uso della chitarra elettrica, del distorsore e del wah-wah, contribuendo a dare vita alle atmosfere di capolavori come Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West, Il Clan dei Siciliani e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.

Nel giorno dedicato alla memoria di Ennio Morricone, riaffiora così anche il nome di uno dei protagonisti più discreti ma fondamentali della sua straordinaria avventura artistica: Pino Rucher, il musicista che, con la sua chitarra, contribuì a dare voce a un patrimonio musicale diventato immortale.

A cura di Giovanna Tambo.

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