Omicidi nel foggiano, Gatti: "Una mafia che distrugge vite e memoria”

I carabinieri hanno eseguito nove misure cautelari nell’ambito di un’operazione legata a tre omicidi di mafia avvenuti nel Gargano tra il 2011 e il 2016, riaprendo il quadro investigativo su episodi considerati tra i più gravi della criminalità organizzata nel Foggiano.

Le indagini riguardano le cosiddette “lupare bianche” del 41enne Francesco Li Bergolis, scomparso nel 2011, e del 29enne Francesco Armiento, ucciso nel 2016, oltre all’omicidio del 37enne Ivan Rosa, avvenuto nel 2014. I provvedimenti coinvolgono presunti esecutori e fiancheggiatori dei delitti.

Nel corso della conferenza stampa, il procuratore aggiunto di Bari e coordinatore della Dda, Giuseppe Gatti, ha sottolineato la gravità dei fatti, evidenziando come si tratti di episodi che hanno generato forte allarme sociale e che hanno colpito anche persone estranee ai conflitti interni alla criminalità organizzata.

Secondo quanto dichiarato dal magistrato, la mafia garganica si caratterizza per una strategia di controllo del territorio fondata sulla violenza sistematica e sull’intimidazione diffusa, capace di “annichilire una comunità” attraverso azioni spregiudicate e indiscriminate.

Gatti ha inoltre evidenziato come gli omicidi rientrino in un contesto criminale in cui non si mira soltanto all’eliminazione fisica delle vittime, ma anche alla cancellazione della loro identità e memoria. In particolare, nel caso di Ivan Rosa, è stato richiamato il livello di brutalità dell’esecuzione, con modalità tali da rendere riconoscibile un chiaro messaggio di sopraffazione mafiosa.

Le indagini si inseriscono nel più ampio contrasto alla criminalità organizzata garganica, che negli ultimi anni ha registrato una lunga scia di violenze e omicidi legati alla gestione dei traffici e al controllo del territorio.

Lo riporta ansa.it.