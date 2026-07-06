Policlinico Foggia: la Psicologia Clinica a direzione universitaria

Foggia 6 luglio 2026. La SSVD Psicologia Clinica a direzione universitaria, Responsabile Prof.ssa Annamaria Petito, è tra le prime strutture ospedaliere sul territorio pugliese ad integrare in ambito neuropsicologico tecnologie in realtà virtuale, quali Nesplora per la valutazione e Cerebrum per la riabilitazione. La Struttura aveva già di recente introdotto strumenti digitali, tra cui Erica, una specifica App per potenziare gli interventi di riabilitazione neuropsicologica. Questi innovativi sistemi tecnologici promuovono strade sempre più efficaci per la valutazione e la riabilitazione delle funzioni cognitive in caso di lesioni cerebrali acquisite o in quadri di deterioramento cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment).

“Gli ambienti immersivi riproducono le sfide concrete della vita quotidiana assicurando un monitoraggio costante durante l’intervento riabilitativo e una personalizzazione delle cure – dichiara la Prof.ssa Annamaria Petito. Accanto all’innovazione tecnologica e metodologica, che valorizza un approccio learning by doing, resta centrale il valore della relazione terapeutica, elemento imprescindibile che favorisce lo sviluppo del senso di agency, dell’empowerment, dell’autoefficacia e delle competenza metacognitive.”

“Il Policlinico di Foggia si attesta come realtà all’avanguardia nel panorama sanitario capace di coniugare innovazione, competenze specialistiche e centralità del paziente al servizio di una psicologia di precisione – dichiara il Direttore Generale del Policlinico Dott. Yanko Tedeschi. Si apre un’importante prospettiva nel campo della ricerca e dell’innovazione clinica supportata già da numerosi studi scientifici che riconoscono alle tecnologie un ruolo sempre più essenziale per il miglioramento di accuratezza e validità ecologica.”

“L’investimento in tecnologie assistive in realtà virtuale conferma l’impegno dell’Università nel promuovere strumenti all’avanguardia al servizio dell’innovazione scientifica – dichiara il Rettore dell’Università di Foggia Prof. Lorenzo Lo Muzio. È proprio nell’integrazione tra ricerca scientifica e innovazione clinica che si inserisce la sinergia tra Università e Policlinico con l’obiettivo comune di sviluppare nuove conoscenze e strumenti sempre più efficaci per la promozione del benessere della persona.”

Il servizio di valutazione e riabilitazione cognitiva è effettuato, previo appuntamento, dalla psicologa psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-neuropsicologico Dott.ssa Federica Doronzo presso la SSVD Psicologia Clinica a direzione universitaria all’indirizzo mail fedoronzo@ospedaliriunitifoggia.it