Ramo crolla in piazza Orto Mozzillo, paura residenti: "E se ci fosse scappato il morto?"

MANFREDONIA – Un grosso ramo di un pino si è spezzato improvvisamente in piazza dell’Orto Mozzillo, finendo a ridosso del percorso pedonale in un’area quotidianamente frequentata da bambini, ragazzi e anziani. Solo per una fortunata coincidenza non si sono registrati feriti.

Le immagini scattate subito dopo l’accaduto mostrano un’imponente porzione della chioma collassata verso il basso, probabilmente a causa del peso dei rami, rendendo evidente il potenziale pericolo che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

A segnalare l’episodio è un residente, che parla di una situazione da tempo nota e chiede un intervento tempestivo per la messa in sicurezza del verde pubblico. «E se ci fosse scappato il morto? Piazza frequentata da ragazzi e anziani», è il suo amaro commento.

A cura di Michele Solatia.