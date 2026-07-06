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CELLE DI SAN VITO Real Celle di San Vito premiato con la ‘Coppa Disciplina’ al Galà del Calcio Campano

L'evento ha celebrato le società che si sono distinte nella stagione 2025-2026, premiando sia le vincitrici dei campionati sia quelle che hanno incarnato al meglio i valori del fair play

Real Celle di San Vito premiato con la 'Coppa Disciplina' al Galà del Calcio Campano

Real Celle di San Vito premiato con la 'Coppa Disciplina' al Galà del Calcio Campano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Prestigioso riconoscimento per il Real Celle di San Vito, protagonista al Galà del Calcio Campano 2026, svoltosi a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Nel corso della manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, la formazione pugliese ha ricevuto la Coppa Disciplina della Terza Categoria Campania – gironi di Benevento.

L’evento ha celebrato le società che si sono distinte nella stagione 2025-2026, premiando sia le vincitrici dei campionati sia quelle che hanno incarnato al meglio i valori del fair play. La Coppa Disciplina viene infatti assegnata ai club che, durante il torneo, si contraddistinguono per correttezza, sportività e comportamento esemplare di giocatori, dirigenti e tifosi, accumulando il minor numero di sanzioni disciplinari.

“Un traguardo che ci rende orgogliosi perché porta avanti il nostro obiettivo primario che è quello dell’inclusione e della sportività. Nel campionato precedente, lo stesso traguardo sfumò nelle ultime due giornate, quest’anno invece l’abbiamo raggiunto con la massima serietà e determinazione”, ha dichiarato Fabio Romano, allenatore e capitano della squadra.

Grande soddisfazione anche da parte della sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini, che ha voluto sottolineare il valore del gruppo e del riconoscimento ottenuto.

“La squadra di calcio è un gruppo solido, unito da una passione genuina e autentica per il calcio. Questo premio è una vittoria per tutto il nostro paese con la speranza che anche in futuro questi ragazzi facciano del fair play la loro prima arma sul campo ancor prima di quella agonista-sportiva”, ha affermato il primo cittadino.

Nell’ultima stagione il Real Celle di San Vito, che rappresenta il comune più piccolo della Puglia, ha concluso il campionato all’ottavo posto con 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 12 sconfitte, realizzando 24 reti e subendone 59. Il torneo è stato vinto dal Flachi Cautano, che ha chiuso al primo posto con 34 punti.

Main sponsor del campionato è stato Romano Automobili, autosalone con sede a Ohlsbach, in Germania, di proprietà dell’imprenditore cellese Giuseppe Romano.

La società, nel 2022, aveva scelto di trasferirsi dalla Terza Categoria foggiana a quella di Benevento, una decisione presa per ridurre i costi delle trasferte e il numero di chilometri da percorrere durante la stagione sportiva.

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