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Home // Economia // Lettino a 4 euro e ombrellone gratis, il Bagno 16 di Riccione sfida il caro spiagge

RICCIONE ESTATE Lettino a 4 euro e ombrellone gratis, il Bagno 16 di Riccione sfida il caro spiagge

Una scelta voluta dal titolare Guerrino Ricci, 87 anni, che da tempo ha deciso di mantenere tariffe popolari per consentire a tutti di trascorrere una giornata al mare

Lettino a 4 euro e ombrellone gratis, il Bagno 16 di Riccione sfida il caro spiagge

Lettino a 4 euro e ombrellone gratis, il Bagno 16 di Riccione sfida il caro spiagge - Fonte Immagine: ilrestodelcarlino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Economia // Primo piano //

In un’estate segnata dall’aumento dei prezzi, c’è uno stabilimento balneare che va controcorrente. Al Bagno 16 di Riccione, infatti, un lettino costa appena 4 euro e l’ombrellone viene fornito gratuitamente. Una scelta voluta dal titolare Guerrino Ricci, 87 anni, che da tempo ha deciso di mantenere tariffe popolari per consentire a tutti di trascorrere una giornata al mare.

Con questi prezzi, due lettini e un ombrellone costano complessivamente soltanto 8 euro, una cifra ben al di sotto di quella richiesta dalla maggior parte degli stabilimenti della Riviera romagnola.

«La gente ha sempre meno soldi e una delle prime cose a cui rinuncia è la spiaggia. Io faccio prezzi popolari così cerco di accontentare tutti», spiega Ricci. «Non me la sento di chiedere cifre più alte. È da anni che abbiamo i prezzi bloccati. Non faccio sconti né abbonamenti come altri, ma io non me la sento proprio di far pagare più di 4 euro al giorno per il lettino», aggiunge.

A chi paragona i servizi del suo lido a quelli di altri stabilimenti, il titolare risponde sottolineando le caratteristiche della struttura.

«La mia spiaggia è piccola e in una zona più popolare, rispetto ad altre di Riccione: siamo ai confini con Misano. Non ci trovo nulla di strano nel far pagare meno che da altre parti. E poi, per come la vedo io, andare in spiaggia è un diritto di tutti… Se cominciassi a chiedere più di 4 euro, metterei in difficoltà tante persone», afferma.

Quella del Bagno 16 è anche una storia di resilienza. Nel corso degli anni, lo stabilimento è stato distrutto due volte dalle mareggiate, ma ogni volta è riuscito a ripartire. Nonostante gli 87 anni, Guerrino Ricci non pensa ancora al ritiro.

«La spiaggia è la mia vita. Finché non me la portano via resto qui», conclude.

Lo riporta leggo.it.

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