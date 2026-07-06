Roseto Valfortore, torna la ‘Sagra del Vitello allo Spiedo’

ROSETO VALFORTORE (FG) – Tutto pronto per la 13ª edizione della Sagra del Vitello Intero allo Spiedo, in programma sabato 11 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazza Bartolomeo, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate nei Monti Dauni.

L’evento richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe, trasformando il piccolo borgo in una destinazione d’eccellenza per gli amanti della cucina tradizionale e dei sapori autentici. Protagonista assoluto sarà il vitello cotto intero allo spiedo, preparato secondo tecniche antiche che ne esaltano gusto e morbidezza.

Accanto alla specialità principale, la serata proporrà un ricco percorso gastronomico con piatti tipici locali, tra cui fagioli messicani, patate sotto la brace, spezzatino, tagliata e vino del territorio, in un contesto di forte convivialità e valorizzazione delle tradizioni rosetane.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sarà la musica dal vivo del gruppo The Rumors, atteso sul palco dalle 21:30, con uno spettacolo pensato per accompagnare il pubblico per tutta la serata.

La Sagra del Vitello allo Spiedo rappresenta ormai molto più di un evento culinario: è un momento di promozione del territorio e della sua identità culturale, inserito nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia, e diventato negli anni uno dei simboli dell’estate rosetana.

L’appuntamento è quindi fissato per l’11 luglio 2026, quando gusto, musica e tradizione si incontreranno nel cuore di Roseto Valfortore.