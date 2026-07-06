Edizione n° 6118

BALLON D'ESSAI

CORNETTI CAPELLI // “Cornetti con i capelli”, il dolce virale che divide il web: la curiosa creazione
5 Luglio 2026 - ore  11:54

CALEMBOUR

MORTE MUSULIN // Antonello Scirpoli ucciso a fucilate sotto casa: due killer lo attendevano al rientro
5 Luglio 2026 - ore  15:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Roseto Valfortore, torna la ‘Sagra del Vitello allo Spiedo’

MONTI DAUNI Roseto Valfortore, torna la ‘Sagra del Vitello allo Spiedo’

Tutto pronto per la 13ª edizione della Sagra del Vitello Intero allo Spiedo, in programma sabato 11 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazza Bartolomeo

Roseto Valfortore, torna la 'Sagra del Vitello allo Spiedo' Un evento diventato ormai una vera e propria tradizione, capace di trasformare il piccolo borgo in una meta irresistibile per gli amanti del gusto. Ogni anno, infatti, Roseto Valfortore viene letteralmente invaso da visitatori provenienti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe, attratti dalla possibilità di assaporare il celebre vitello cotto lentamente allo spiedo secondo antiche tecniche di preparazione che ne esaltano sapore, morbidezza e profumi. La serata offrirà un ricco percorso gastronomico con specialità della tradizione locale, tra cui fagioli messicani, patate sotto la brace, spezzatino, tagliata e un bicchiere di vino, in un'atmosfera conviviale che rappresenta al meglio l'ospitalità rosetana. A rendere ancora più coinvolgente l'evento sarà la musica dal vivo del gruppo The Rumors, che dalle ore 21:30 accompagnerà il pubblico con uno spettacolo capace di animare la piazza e far vivere una serata all'insegna del divertimento. La Sagra del Vitello Intero allo Spiedo non è soltanto un'occasione per degustare eccellenze gastronomiche, ma rappresenta anche un momento di promozione del territorio, delle sue tradizioni e della sua identità. Un evento che negli anni è cresciuto fino a diventare uno dei simboli dell'estate rosetana e una delle manifestazioni più apprezzate del calendario turistico dei Borghi più Belli d'Italia. L'appuntamento è dunque per sabato 11 luglio 2026 a Roseto Valfortore, dove gusto, musica e tradizione si incontreranno per regalare ai visitatori una serata indimenticabile.

Roseto Valfortore, torna la 'Sagra del Vitello allo Spiedo'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Foggia // Lifestyle //

ROSETO VALFORTORE (FG) – Tutto pronto per la 13ª edizione della Sagra del Vitello Intero allo Spiedo, in programma sabato 11 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazza Bartolomeo, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate nei Monti Dauni.

L’evento richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe, trasformando il piccolo borgo in una destinazione d’eccellenza per gli amanti della cucina tradizionale e dei sapori autentici. Protagonista assoluto sarà il vitello cotto intero allo spiedo, preparato secondo tecniche antiche che ne esaltano gusto e morbidezza.

Accanto alla specialità principale, la serata proporrà un ricco percorso gastronomico con piatti tipici locali, tra cui fagioli messicani, patate sotto la brace, spezzatino, tagliata e vino del territorio, in un contesto di forte convivialità e valorizzazione delle tradizioni rosetane.

Roseto Valfortore, torna la ‘Sagra del Vitello allo Spiedo’

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sarà la musica dal vivo del gruppo The Rumors, atteso sul palco dalle 21:30, con uno spettacolo pensato per accompagnare il pubblico per tutta la serata.

La Sagra del Vitello allo Spiedo rappresenta ormai molto più di un evento culinario: è un momento di promozione del territorio e della sua identità culturale, inserito nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia, e diventato negli anni uno dei simboli dell’estate rosetana.

L’appuntamento è quindi fissato per l’11 luglio 2026, quando gusto, musica e tradizione si incontreranno nel cuore di Roseto Valfortore.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO