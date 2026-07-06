Rotary Club Cerignola e Reali Siti, inizia il mandato di Vincenzo Errico: "L’unione è la nostra forza"

È iniziato ufficialmente il nuovo anno rotariano del Rotary Club Cerignola e Reali Siti, con la guida del presidente Vincenzo Errico, imprenditore cerignolano del settore vitivinicolo, in carica dal 1° luglio fino al 30 giugno 2027. Errico, 45 anni, è socio del Club dal 2013 e succede a Matteo Falco.

La cerimonia dello scambio del martelletto si è svolta il 26 giugno alla Locanda del Carrubo di Mattinata, alla presenza del direttivo composto da Mimmo Guercia (vicepresidente), Paolo Ricci (segretario), Daniele Carducci (prefetto), Valerio Caira (tesoriere) e dai consiglieri Antonio Russo, Egidio Cifaldi, Berardo Graziano e Gabriella Sardella. Presenti anche Francesco Dibiase, assistente del governatore, e il precedente assistente Renato Clemente Martino.

Nel suo intervento, il nuovo presidente ha sottolineato il percorso personale all’interno del Club e il valore dell’esperienza rotariana.

«La timidezza non mi ha fatto vivere appieno, all’inizio, la vita del Rotary. L’esperienza da Prefetto e la delicatezza di alcuni soci che purtroppo oggi non ci sono più mi hanno aiutato a sbloccarmi. Da qui ho capito che il Rotary non è solo uno strumento utile per aiutare il prossimo, ma è un’esperienza che ti porta a sperimentare il senso di coesione. Il Rotary è una famiglia, ma se non siamo uniti come Club non riusciremo a confezionare iniziative che puntano alla perfezione. Il mio obiettivo è fare bene quello che si riuscirà a mettere in pratica», ha dichiarato Errico.

Illustrando le linee guida del suo mandato, il presidente ha evidenziato un programma articolato in più punti, già avviato nelle settimane precedenti all’insediamento.

Tra le priorità indicate figurano la valorizzazione del territorio di Cerignola e dei Cinque Reali Siti, attraverso iniziative culturali e sociali, il coinvolgimento della comunità e la promozione del patrimonio locale. Prevista inoltre una maggiore centralità dei soci nelle serate del Club e un incremento dei service già programmati fino a novembre.

«Per non farmi trovare impreparato, ho “fatto i compiti” con tutta la squadra prima di arrivare a questo punto. Ci siamo riuniti sin da metà maggio per progettare iniziative e definire il percorso. Il primo punto è valorizzare il territorio, dare seguito a iniziative su edifici e spazi pubblici, aprendo il Club alla comunità. Il secondo è arricchire le serate con i contributi dei soci. Il terzo è incrementare i service già calendarizzati. Il quarto è riprendere l’informazione rotariana con incontri interni tra soci», ha spiegato.

Sulla composizione della squadra, Errico ha sottolineato la scelta di un equilibrio tra esperienza e nuove energie.

«La mia idea è affiancare soci con più esperienza a soci più giovani o con meno ruoli. La commistione tra esperienza e freschezza ci permette di lavorare meglio e restare al passo con i tempi», ha aggiunto.

Nel raccontarsi al di fuori del Rotary, il presidente ha evidenziato il forte legame con il lavoro e la famiglia.

«Trascorro 18 ore al lavoro, credo nella famiglia come istituzione. Sono maturato soprattutto negli ultimi dieci anni. Non mi piace apparire, cerco equilibrio e trasmetto ai miei figli i valori che i miei genitori hanno insegnato a me», ha dichiarato.

Infine, una riflessione sul significato più profondo dell’essere rotariano.

«Essere un socio del Rotary è una bellissima esperienza se vissuta con l’animo giusto. Fare del bene è semplice, nei piccoli gesti. L’unione fa la forza e aiuta a sostenere chi è in difficoltà. Vedere che si può dare una mano agli altri ti fa stare bene: questo è lo spirito del Rotary», ha concluso.