Rottura condotta a Lesina Marina: sospeso temporaneamente il servizio idrico

BARI, 6 luglio 2026 – Una rottura improvvisa della condotta idrica ha interessato la rete al servizio di Lesina Marina (Foggia), causando l’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua. I tecnici di Acquedotto Pugliese sono al lavoro da ore per un intervento di riparazione che proseguirà per l’intera giornata.

Per consentire le operazioni, è stata disposta la sospensione temporanea del servizio idrico nell’abitato. I disagi risultano più probabili negli edifici privi di autoclave o con sistemi di accumulo insufficienti, che non garantiscono una riserva autonoma.

Secondo quanto comunicato, il ripristino del servizio è previsto nella tarda serata, salvo imprevisti legati alla complessità dell’intervento. I tecnici continueranno a operare senza interruzioni fino al completo ritorno alla normalità.

Acquedotto Pugliese ha inoltre invitato i residenti a razionalizzare i consumi idrici, limitando gli usi non essenziali nelle ore interessate dal disservizio, così da ridurre eventuali ulteriori criticità.

Per informazioni e aggiornamenti sono attivi il numero verde 800.735.735, il sito ufficiale www.aqp.it nella sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”, e l’account X @AcquedottoP. È inoltre disponibile il servizio gratuito di newsletter “myaqpaggiorna” per ricevere notifiche in tempo reale sulle sospensioni del servizio.