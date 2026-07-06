San Camillo de Lellis, la comunità si prepara alla festa patronale: il programma delle celebrazioni

MANFREDONIA – La comunità parrocchiale di San Camillo de Lellis si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore del santo patrono, in programma il 14 luglio 2026, con un ricco calendario di appuntamenti religiosi che prenderà il via già dal 5 luglio.

La festa sarà preceduta dalla tradizionale Novena, in programma dal 5 al 13 luglio, con la recita del Santo Rosario, la celebrazione eucaristica e il canto delle Litanie di San Camillo. Nei giorni feriali gli appuntamenti saranno alle 18, con il Rosario, e alle 18.30 con la Santa Messa, mentre la domenica le celebrazioni si terranno alle 8 e alle 19, precedute dal Rosario delle 18.30.

Tra gli eventi più significativi del cammino di preparazione spiccano l’incontro culturale di giovedì 9 luglio, quando don Roberto Faccenda presenterà il suo libro “A(r)marsi di cinque ciottoli”, e le celebrazioni animate dalle associazioni Figli amati e Guardia d’Onore del Sacro Cuore, rispettivamente l’8 e il 10 luglio.

Domenica 12 luglio, durante la Messa delle 19, sarà inoltre amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi, momento particolarmente sentito dalla comunità.

Lunedì 13 luglio, in occasione del 37° anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale, oltre alle celebrazioni liturgiche si terrà, alle 21, la commemorazione del Pio Transito di San Camillo.

Il culmine dei festeggiamenti sarà martedì 14 luglio, giorno dedicato al santo. Il programma prevede la Santa Messa alle 8, seguita alle 10.30 dalla celebrazione con la benedizione delle Croci Rosse, l’affidamento dei bambini a San Camillo e la tradizionale Supplica al Santo.

In serata, alle 19, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, monsignor Franco Moscone, al termine della quale si snoderà la tradizionale processione per le vie del quartiere.

Il corteo attraverserà via Galilei, via Sarnelli, via D’Aloè, via Spinelli, via Antiche Mura, via Trento, piazzale Troiso, via Stella, via Isonzo, via Matteotti, per poi fare ritorno alla chiesa parrocchiale percorrendo nuovamente via Sarnelli e via Galilei.

Il parroco don Leonardo Petrangelo e la comunità parrocchiale hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione della festa, invitando fedeli e cittadini a partecipare ai momenti di preghiera e di condivisione dedicati a San Camillo de Lellis, patrono degli ammalati, degli operatori sanitari e dei sofferenti.