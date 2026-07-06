San Marco in Lamis, bando per 4 posti al Comune per istruttori e funzionari

SAN MARCO IN LAMIS (FG) – Il Comune di San Marco in Lamis ha pubblicato tre bandi di concorso per l’assunzione di 4 nuove unità a tempo indeterminato e pieno, nell’ambito del Comparto Funzioni Locali. Le procedure, approvate con determinazioni del 23 giugno 2026, sono consultabili sull’Albo Pretorio e sul portale InPA.

I posti messi a bando riguardano tre diversi profili professionali: 1 Funzionario Giuridico-Amministrativo nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, riservato a laureati in Giurisprudenza, Economia o discipline affini; 1 Istruttore di Polizia Locale, riservato ai volontari delle Forze Armate con diploma quinquennale e patente B; e 2 Istruttori Tecnici, anch’essi riservati ai volontari delle Forze Armate, con diploma da geometra oppure laurea in ingegneria o architettura e relativa abilitazione professionale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale InPA entro il 10 luglio 2026 alle ore 23:59, con il versamento di una quota di partecipazione pari a 10 euro tramite sistema PagoPA.

Le selezioni prevedono prove e programmi d’esame differenziati a seconda del profilo, con materie specifiche e iter concorsuali dettagliati nei rispettivi bandi. Tutte le informazioni operative sono disponibili sui canali ufficiali dell’ente e sul portale dedicato ai concorsi pubblici.

Lo riporta concorsando.it.