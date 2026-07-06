Grave episodio di vandalismo a San Menaio, sul Gargano, dove nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio uno stabilimento balneare è stato preso di mira da ignoti che hanno danneggiato tutti i lettini destinati ai bagnanti, provocando ingenti danni all’attività.

A rendere pubblica la vicenda è stato il sindaco di Vico del Gargano, Lello Sciscio, che ha espresso la propria indignazione per quanto accaduto.

“Siamo profondamente indignati per il vile gesto subito da un noto stabilimento balneare in località San Menaio. È inaccettabile e deplorevole che, nella notte, ignoti (per ora) abbiano vandalizzato e danneggiato tutti i lettini della spiaggia, sottraendo un elemento essenziale per la fruizione del nostro splendido litorale, e procurando un gravissimo danno economico all’attività privata”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il sindaco ha poi sottolineato come l’episodio non colpisca soltanto i gestori dello stabilimento, ma rappresenti un’offesa per l’intera comunità.

“Questo atto di inciviltà non colpisce solo un’attività commerciale che lavora con dedizione per offrire servizi di qualità alla nostra comunità e ai turisti, ma offende l’intera Vico del Gargano e i suoi valori di ospitalità e rispetto. Desidero esprimere la mia più ferma e totale condanna per questo gesto spregevole. Ci impegneremo con ogni mezzo a nostra disposizione per individuare i responsabili e assicurare che vengano perseguiti nelle sedi opportune”, ha aggiunto.

Infine, Sciscio ha assicurato il sostegno dell’Amministrazione comunale ai titolari del lido e ha rivolto un appello ai cittadini affinché collaborino con le autorità.

“La nostra Amministrazione è al fianco dei gestori del lido balneare e intende supportarli in ogni modo possibile. Invito tutti i cittadini a segnalare qualsiasi informazione utile alle autorità competenti, o direttamente al sindaco. Solo con la collaborazione di tutti potremo preservare la bellezza e la serenità del nostro territorio. I nostri operatori turistici meritano rispetto, San Menaio merita rispetto, e continueremo a lavorare per garantire che sia un luogo sicuro e accogliente per tutti”, ha concluso.

Lo riporta foggiatoday.it.