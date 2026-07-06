Edizione n° 6119

BALLON D'ESSAI

CEDU ITALIA // “Normale che l’uomo superi la resistenza della donna”: CEDU condanna l’Italia
6 Luglio 2026 - ore  10:24

CALEMBOUR

MORTE MUSULIN // Antonello Scirpoli ucciso a fucilate sotto casa: due killer lo attendevano al rientro
5 Luglio 2026 - ore  15:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // San Severo Beer and Food Festival: l’ottava edizione il 25, 26 e 27 settembre 2026

SAN SEVERO San Severo Beer and Food Festival: l’ottava edizione il 25, 26 e 27 settembre 2026

Per tre giorni il centro cittadino sarà animato da birrifici artigianali, street food di qualità, area espositori, musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento

San Severo Beer and Food Festival: l’ottava edizione il 25, 26 e 27 settembre 2026

San Severo Beer and Food Festival: l’ottava edizione il 25, 26 e 27 settembre 2026

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cronaca // Eventi //

SAN SEVERO – È ufficiale l’ottava edizione del San Severo Beer and Food Festival, in programma il 25, 26 e 27 settembre 2026, con la conferma di un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per l’enogastronomia e l’intrattenimento del territorio.

L’evento, organizzato dall’Associazione “San Severo Beer and Food Festival” con il patrocinio del Comune di San Severo e la collaborazione di Confcommercio San Severo, è già in fase di preparazione per offrire un’edizione ancora più ricca e partecipata.

Per tre giorni il centro cittadino sarà animato da birrifici artigianali, street food di qualità, area espositori, musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento, con un programma pensato per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori provenienti anche da fuori città. L’iniziativa si conferma così un’importante occasione di promozione delle eccellenze enogastronomiche locali e di valorizzazione del tessuto economico e sociale di San Severo.

San Severo Beer and Food Festival: l’ottava edizione il 25, 26 e 27 settembre 2026

Nelle prossime settimane verranno annunciati il programma completo, gli ospiti, i birrifici partecipanti, gli espositori e le aziende sponsor che sosterranno la manifestazione, contribuendo alla crescita dell’evento e alla sua capacità attrattiva.

La presidente dell’associazione, Cinzia De Carlo, sottolinea il valore collettivo del progetto: «Il San Severo Beer and Food Festival non è soltanto una manifestazione enogastronomica, ma un progetto che cresce grazie alla collaborazione di tante persone, delle istituzioni e delle aziende che ogni anno decidono di sostenerci. A loro va il nostro primo ringraziamento. Siamo già al lavoro per regalare alla città un’edizione ancora più coinvolgente, ricca di qualità, divertimento e occasioni per valorizzare il territorio. Invitiamo tutti a seguirci: nelle prossime settimane sveleremo il programma e tutte le sorprese che abbiamo preparato».

Il conto alla rovescia è iniziato: San Severo si prepara ad accogliere una nuova edizione del festival tra gusto, musica e partecipazione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO