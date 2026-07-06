San Severo Beer and Food Festival: l’ottava edizione il 25, 26 e 27 settembre 2026

SAN SEVERO – È ufficiale l’ottava edizione del San Severo Beer and Food Festival, in programma il 25, 26 e 27 settembre 2026, con la conferma di un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per l’enogastronomia e l’intrattenimento del territorio.

L’evento, organizzato dall’Associazione “San Severo Beer and Food Festival” con il patrocinio del Comune di San Severo e la collaborazione di Confcommercio San Severo, è già in fase di preparazione per offrire un’edizione ancora più ricca e partecipata.

Per tre giorni il centro cittadino sarà animato da birrifici artigianali, street food di qualità, area espositori, musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento, con un programma pensato per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori provenienti anche da fuori città. L’iniziativa si conferma così un’importante occasione di promozione delle eccellenze enogastronomiche locali e di valorizzazione del tessuto economico e sociale di San Severo.

Nelle prossime settimane verranno annunciati il programma completo, gli ospiti, i birrifici partecipanti, gli espositori e le aziende sponsor che sosterranno la manifestazione, contribuendo alla crescita dell’evento e alla sua capacità attrattiva.

La presidente dell’associazione, Cinzia De Carlo, sottolinea il valore collettivo del progetto: «Il San Severo Beer and Food Festival non è soltanto una manifestazione enogastronomica, ma un progetto che cresce grazie alla collaborazione di tante persone, delle istituzioni e delle aziende che ogni anno decidono di sostenerci. A loro va il nostro primo ringraziamento. Siamo già al lavoro per regalare alla città un’edizione ancora più coinvolgente, ricca di qualità, divertimento e occasioni per valorizzare il territorio. Invitiamo tutti a seguirci: nelle prossime settimane sveleremo il programma e tutte le sorprese che abbiamo preparato».

Il conto alla rovescia è iniziato: San Severo si prepara ad accogliere una nuova edizione del festival tra gusto, musica e partecipazione.