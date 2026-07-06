Edizione n° 6118

BALLON D'ESSAI

CORNETTI CAPELLI // “Cornetti con i capelli”, il dolce virale che divide il web: la curiosa creazione
5 Luglio 2026 - ore  11:54

CALEMBOUR

MORTE MUSULIN // Antonello Scirpoli ucciso a fucilate sotto casa: due killer lo attendevano al rientro
5 Luglio 2026 - ore  15:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Schianto in moto contro un camper, muore a vent’anni. Il padre: “Non è possibile”

INCIDENTE MOTO Schianto in moto contro un camper, muore a vent’anni. Il padre: “Non è possibile”

Tragedia nel Cagliaritano nella serata di domenica 5 luglio, dove Dario Paolo Garau, 20 anni, ha perso la vita in un incidente stradale

Schianto in moto contro un camper, muore a vent'anni. Il padre: "Non è possibile"

Schianto in moto contro un camper, muore a vent'anni. Il padre: "Non è possibile" - Fonte Immagine: unionesarda.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragedia nel Cagliaritano nella serata di domenica 5 luglio, dove Dario Paolo Garau, 20 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 195, nel territorio comunale di Pula. Il giovane stava rientrando dal mare quando, intorno alle 20.40, si è verificato il violento impatto.

Secondo una prima ricostruzione, il ventenne stava percorrendo la statale in direzione Cagliari a bordo della sua motocicletta, seguendo un camper che procedeva nello stesso senso di marcia. L’incidente sarebbe avvenuto nel momento in cui il mezzo pesante ha iniziato una svolta a sinistra per imboccare una strada laterale. Il motociclista non sarebbe riuscito a evitare l’ostacolo, andando a schiantarsi contro il camper prima di essere sbalzato sull’asfalto, finendo vicino al guard rail.

Inutili i soccorsi del personale del 118, che una volta giunto sul posto ha potuto soltanto constatare il decesso del giovane a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro.

Straziante il dolore dei familiari. Il padre del ragazzo, arrivato sul luogo della tragedia, si è avvicinato al corpo del figlio gridando: «Non è possibile».

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pula, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e raccolto le testimonianze dei presenti. I militari hanno inoltre gestito la circolazione lungo la statale, rimasta bloccata per diverse ore in entrambe le direzioni, con pesanti disagi e lunghe code di automobilisti in rientro dalle località balneari.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO