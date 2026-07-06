Schianto in moto contro un camper, muore a vent'anni. Il padre: "Non è possibile"

Tragedia nel Cagliaritano nella serata di domenica 5 luglio, dove Dario Paolo Garau, 20 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 195, nel territorio comunale di Pula. Il giovane stava rientrando dal mare quando, intorno alle 20.40, si è verificato il violento impatto.

Secondo una prima ricostruzione, il ventenne stava percorrendo la statale in direzione Cagliari a bordo della sua motocicletta, seguendo un camper che procedeva nello stesso senso di marcia. L’incidente sarebbe avvenuto nel momento in cui il mezzo pesante ha iniziato una svolta a sinistra per imboccare una strada laterale. Il motociclista non sarebbe riuscito a evitare l’ostacolo, andando a schiantarsi contro il camper prima di essere sbalzato sull’asfalto, finendo vicino al guard rail.

Inutili i soccorsi del personale del 118, che una volta giunto sul posto ha potuto soltanto constatare il decesso del giovane a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro.

Straziante il dolore dei familiari. Il padre del ragazzo, arrivato sul luogo della tragedia, si è avvicinato al corpo del figlio gridando: «Non è possibile».

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pula, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e raccolto le testimonianze dei presenti. I militari hanno inoltre gestito la circolazione lungo la statale, rimasta bloccata per diverse ore in entrambe le direzioni, con pesanti disagi e lunghe code di automobilisti in rientro dalle località balneari.

Lo riporta leggo.it.