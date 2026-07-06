MANFREDONIA – Possibili disagi per chi utilizza i mezzi pubblici nella giornata di venerdì 10 luglio 2026. La Segreteria regionale di USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero di 24 ore che potrebbe determinare ritardi e cancellazioni nei servizi ferroviari e automobilistici gestiti da Ferrovie del Gargano.

La protesta è stata indetta in relazione alla manovra di riequilibrio economico che la Regione Puglia si appresta ad adottare per il sistema sanitario regionale, riferita all’esercizio 2025. Secondo l’organizzazione sindacale, una parte significativa della copertura finanziaria sarà garantita attraverso un incremento dell’addizionale regionale IRPEF, senza che sia stato avviato un confronto con le parti sociali.

Le fasce orarie interessate

In caso di conferma dello sciopero, potranno verificarsi ritardi o soppressioni dei servizi nelle seguenti fasce orarie.

Servizi ferroviari

dalle 00:00 alle 5:29 ;

; dalle 8:31 alle 17:29 ;

; dalle 20:31 alle 24:00.

Servizi automobilistici Gargano Nord

dalle 00:00 alle 5:29 ;

; dalle 8:31 alle 17:29 ;

; dalle 20:31 alle 24:00.

Servizi automobilistici regionali e provinciali

dalle 00:00 alle 5:29 ;

; dalle 8:31 alle 12:29 ;

; dalle 15:31 alle 24:00.

Servizi urbani dei Comuni di San Severo e Manfredonia

dalle 00:00 alle 5:29 ;

; dalle 8:31 alle 17:29 ;

; dalle 20:31 alle 24:00.

L’adesione ai precedenti scioperi

Ferrovie del Gargano rende noto che, nel corso del 2026, gli scioperi promossi dalla stessa organizzazione sindacale hanno registrato un’adesione media del 6,90% del personale.

L’azienda ricorda inoltre che lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito e che i lavoratori non sono tenuti a comunicare preventivamente la propria adesione. Possono inoltre partecipare alla protesta anche dipendenti non iscritti al sindacato promotore.

In vista della giornata del 10 luglio, Ferrovie del Gargano invita i viaggiatori a verificare preventivamente lo stato delle corse e ad organizzare gli spostamenti tenendo conto dei possibili disservizi.