Serracapriola, dieci furti in un mese. Leombruno: «Siamo pronti alle ronde»

È allarme sicurezza a Serracapriola, dove nell’ultimo mese sono stati messi a segno circa dieci furti in appartamento, alimentando paura e preoccupazione tra i circa 3.700 residenti del centro in provincia di Foggia.

Il sindaco Michele Leombruno ha deciso di chiedere un intervento immediato delle istituzioni, annunciando di aver scritto al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e al prefetto di Foggia per sollecitare un incontro urgente.

«Ho scritto al sottosegretario agli Interni Nicola Molteni e al prefetto di Foggia per chiedere incontri urgenti per risolvere la situazione, che mette in crisi un’intera comunità. La nostra è una comunità tranquilla e pacifica, dove non accadono simili episodi. In passato abbiamo registrato un assalto ad un bancomat e una rapina ad una gioielleria. Episodi che ci hanno preoccupato, ma una simile scia di furti sta intimorendo la popolazione che chiede aiuto», ha dichiarato il primo cittadino.

Leombruno ha quindi ribadito la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, aggiungendo: «Chiediamo l’aumento degli organici delle forze dell’ordine», sottolineando di essere «pronto a fare ronde per le strade insieme ai cittadini stanchi ed esasperati».

Tra gli episodi che hanno maggiormente colpito la comunità, il sindaco ha ricordato un furto avvenuto in pieno giorno in un’abitazione dove una ragazzina di 12 anni stava dormendo da sola, mentre i genitori erano al lavoro.

«Nel corso di uno dei furti, messi a segno di mattina, in casa dormiva una ragazzina di 12 anni, mentre i genitori erano assenti per lavoro. Fortunatamente non si è accorta di nulla e ha continuato a dormire. La gente ha paura. Oltre ai danni che subisce. Mi sono recato molte volte sul posto nel tentativo di tranquillizzare i cittadini, quando i carabinieri non sono riusciti ad intervenire prontamente perché impegnati in altri servizi istituzionali. Sta diventando un’emergenza sociale», ha concluso Leombruno.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.