Sondaggi politici, Supermedia YouTrend: FdI ai minimi, cresce il M5S

La nuova Supermedia YouTrend delle intenzioni di voto fotografa un quadro politico in movimento, con Fratelli d’Italia in calo rispetto alle precedenti rilevazioni e una crescita del Movimento 5 Stelle, mentre il campo largo rafforza il proprio vantaggio sul centrodestra, ora stimato in svantaggio di circa due punti percentuali.

Secondo la rilevazione pubblicata il 6 luglio 2026, il partito della premier Giorgia Meloni si attesta al 27,6%, segnando il dato più basso dall’inizio della legislatura. Il Partito Democratico risulta stabile al secondo posto, mentre il Movimento 5 Stelle registra un lieve incremento fino al 12,1%, consolidando la propria posizione tra le principali forze politiche.

In crescita anche le formazioni minori e le nuove realtà politiche, con particolare attenzione a Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, che si attesta al 5,9%, confermando un trend positivo già evidenziato nelle ultime settimane. Il partito supera così la soglia simbolica del 5% e si inserisce stabilmente nel quadro delle forze rilevanti a livello nazionale.

Sul fronte delle coalizioni, la Supermedia evidenzia come il campo largo raggiunga complessivamente il 44,5%, mentre il centrodestra si ferma al 43,2%, determinando un distacco a favore delle forze di opposizione.

Il dato conferma una fase di equilibrio instabile tra i due principali poli politici, con oscillazioni contenute ma significative che riflettono una competizione serrata in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

La Supermedia YouTrend è una media ponderata delle principali rilevazioni demoscopiche nazionali, realizzata per fornire una sintesi dell’andamento delle intenzioni di voto degli italiani e dei rapporti di forza tra partiti e coalizioni.

Lo riporta tg24.sky.it.