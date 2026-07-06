'Soundtrack Mascagni': Cerignola e Livorno nel nome del compositore livornese

Il Teatro Mercadante di Cerignola e il Teatro Goldoni di Livorno si incontrano nel segno di Pietro Mascagni, il compositore livornese che visse anche a Cerignola, dove realizzò alcune delle sue opere più celebri, tra cui “Cavalleria Rusticana”. L’iniziativa culminerà il 23 agosto a Livorno con lo spettacolo “Soundtrack Mascagni”.

Per l’occasione sarà siglato un patto di amicizia tra le due città e i due teatri, che hanno co-prodotto lo spettacolo dedicato al rapporto tra Mascagni e il mondo del cinema. Sul palco, accompagnato dall’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta dal Maestro Maurizio Colasanti, sarà presente l’attore Maurizio Nichetti, protagonista di un racconto artistico che ripercorre il viaggio creativo del compositore.

La scrittura dello spettacolo è firmata da Vittorio Giacci, mentre la regia è affidata ai direttori dei due teatri, Savino Zaba e Marco Voleri. L’opera debutterà a Livorno e sarà poi replicata a ottobre al Teatro Mercadante di Cerignola, in occasione dell’apertura della nuova stagione teatrale.

Si tratta della prima produzione di respiro nazionale nella storia del Teatro Mercadante, un traguardo considerato significativo per la comunità locale. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la direzione artistica e l’amministrazione comunale di Cerignola: il sindaco Francesco Bonito e il direttore artistico Savino Zaba saranno presenti a Livorno per la firma ufficiale dell’accordo e per la consegna di un dono legato alla memoria di Mascagni.

L’intesa tra le due città rappresenta un gemellaggio culturale destinato a svilupparsi ulteriormente, con l’obiettivo di promuovere nuove collaborazioni artistiche tra Cerignola e Livorno.

Lo riporta cerignolaviva.it.