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SP77 CERIGNOLA SP77, inferno di fuoco: strada chiusa dopo una serie di incendi

Un vasto incendio ha interessato nella serata di ieri la SP77, a circa 15 chilometri da Cerignola, provocando forte allarme tra automobilisti e residenti

SP77, inferno di fuoco: strada chiusa dopo una serie di incendi

SP77, inferno di fuoco: strada chiusa dopo una serie di incendi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

Un vasto incendio ha interessato nella serata di ieri la SP77, a circa 15 chilometri da Cerignola, provocando forte allarme tra automobilisti e residenti. Le fiamme si sono sviluppate in più punti lungo l’arteria stradale, generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Le immagini della zona mostrano un fronte di fuoco esteso, con ampie aree di vegetazione completamente avvolte dalle fiamme. Il fumo ha rapidamente invaso il tratto stradale, rendendo l’aria irrespirabile in diversi punti e diffondendo un intenso odore di bruciato anche nelle aree circostanti.

Nella stessa serata, sempre lungo la SP77, un ulteriore incendio ha colpito la zona del Lido Salpi, aggravando la situazione complessiva. L’emergenza ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno disposto la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli automobilisti. Le cause dei roghi sono al momento in fase di accertamento.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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