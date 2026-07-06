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ASCOLI SATRIANO Tir carico di tabacchi assaltato nelle campagne di Ascoli Satriano: ladri in fuga

Un tir carico di tabacchi è stato assaltato questa mattina nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, lungo la statale 655

Tir carico di tabacchi assaltato nelle campagne di Ascoli Satriano: ladri in fuga

Tir carico di tabacchi assaltato nelle campagne di Ascoli Satriano: ladri in fuga - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

Un tir carico di tabacchi è stato assaltato questa mattina nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, lungo la statale 655. Il commando è entrato in azione intorno alle 9, bloccando il mezzo pesante e riuscendo a impossessarsi del carico dopo aver sequestrato l’autista e i vigilantes incaricati della scorta.

Secondo una prima ricostruzione, il camion, proveniente dalla Campania, aveva lasciato l’autostrada all’uscita di Candela quando, poco dopo, sulla Statale 655, è stato fermato da un mezzo pesante che trasportava balle di paglia. Negli stessi attimi, sarebbero entrate in azione persone incappucciate a bordo di alcune auto che hanno compiuto la rapina.

L’autista del tir è stato successivamente ritrovato nelle campagne di Ascoli Satriano. A soccorrerlo è stato un agricoltore che lo ha riaccompagnato sulla Statale 655. Le sue condizioni di salute sono buone. Lo stesso conducente avrebbe riferito agli investigatori che durante l’assalto non sarebbero stati esplosi colpi di arma da fuoco.

I due vigilantes della società di sicurezza, con sede in provincia di Avellino, sarebbero stati rilasciati nelle campagna di Minervino Murge (Bat). Ai due vigilantes, a quanto si apprende, sarebbero state sottratte le divise e le armi in dotazione. Il mezzo pesante è dotato di sistemi di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero essere utili a chi indaga, i carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica e risalire alla banda.

A cura di Giuseppe de Filippo.

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