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CERIGNOLA RAPINA Tir carico di tabacchi rapinato, il trattore stradale ritrovato incendiato sulla SP 231 a Cerignola

L'allarme è stato lanciato alla Sala Operativa della Questura di Napoli dall'istituto di vigilanza Il Notturno, che ha segnalato l'assalto al veicolo

Tir carico di tabacchi rapinato, il trattore stradale ritrovato incendiato sulla SP 231 a Cerignola

Tir carico di tabacchi rapinato, il trattore stradale ritrovato incendiato sulla SP 231 a Cerignola - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

CERIGNOLA (Foggia) – Un mezzo pesante carico di tabacchi lavorati è stato rapinato nella mattinata di oggi. L’allarme è stato lanciato alla Sala Operativa della Questura di Napoli dall’istituto di vigilanza Il Notturno, che ha segnalato l’assalto al veicolo, scortato da proprio personale, avvenuto in una località al momento non precisata.

Poco dopo, il trattore stradale del mezzo è stato rinvenuto sulla Strada Provinciale 231, nei pressi di Cerignola. Il veicolo era stato incendiato ed era privo sia del rimorchio sia dell’intero carico di tabacchi trasportato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area, oltre ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili della rapina.

Gli investigatori stanno cercando di stabilire il luogo esatto in cui è stato messo a segno l’assalto e il percorso seguito dai malviventi dopo essersi impossessati del carico. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’entità della refurtiva né sul numero delle persone coinvolte.

Le indagini proseguono e non si esclude che l’episodio possa essere collegato ad altri eventi criminosi verificatisi nella stessa mattinata nel territorio del Foggiano. Eventuali collegamenti saranno valutati dagli inquirenti nell’ambito dell’attività investigativa in corso.

A cura di Giuseppe de Filippo.

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