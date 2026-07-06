Torremaggiore: il professor Antonio Facciorusso tra il 2% degli scienziati più citati al mondo

Importante riconoscimento internazionale per il professor Antonio Facciorusso, originario di Torremaggiore, inserito nella classifica elaborata dall’Università di Stanford e da Elsevier, che ogni anno individua il 2% degli scienziati più citati al mondo.

A congratularsi pubblicamente è stato il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, che ha espresso la soddisfazione dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina per il prestigioso traguardo raggiunto.

“Con profondo orgoglio, a nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Torremaggiore, desidero rivolgere le più vive congratulazioni al nostro concittadino Professor Antonio Facciorusso per il prestigioso riconoscimento ottenuto con l’inserimento nella classifica dell’Università di Stanford e di Elsevier che ogni anno individua il 2% degli scienziati più citati al mondo.”

Il primo cittadino ha evidenziato come il risultato acquisisca un valore ancora maggiore considerando che Facciorusso è il decimo gastroenterologo italiano nella graduatoria internazionale ed è il più giovane primario e professore ordinario di Gastroenterologia d’Italia.

Attualmente il professore dirige l’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ed è docente presso l’Università del Salento, dopo un percorso professionale caratterizzato da importanti esperienze accademiche e ospedaliere in Italia e all’estero.

Nel messaggio, il sindaco ha sottolineato anche il valore umano e professionale dello scienziato, definendolo un esempio per le nuove generazioni.

“Antonio Facciorusso rappresenta il volto migliore della nostra terra: quello di chi raggiunge traguardi di livello mondiale senza dimenticare le proprie radici e scegliendo di mettere il proprio sapere al servizio della Puglia e della sanità pubblica. Torremaggiore è orgogliosa di poter annoverare tra i suoi figli uno scienziato che, con oltre 350 pubblicazioni scientifiche e migliaia di citazioni, contribuisce ogni giorno al progresso della medicina e alla cura dei pazienti, diventando un punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale.”

Infine, Emilio Di Pumpo ha rivolto un messaggio di gratitudine al professore per il modello che rappresenta per i giovani.

“A lui rivolgo il più sincero ringraziamento per l’alto esempio che offre ai nostri giovani, dimostrando che con impegno, studio, passione e determinazione è possibile raggiungere i più alti livelli dell’eccellenza. Complimenti, Professore. Il suo successo è motivo di orgoglio per tutta Torremaggiore.”