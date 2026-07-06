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Home // Cronaca // Torremaggiore, fuga folle nella notte: investito un agente, quattro feriti. Arrestato un uomo con targhe contraffatte

TORREMAGGIORE AGENTE Torremaggiore, fuga folle nella notte: investito un agente, quattro feriti. Arrestato un uomo con targhe contraffatte

Decisivo l’intervento di una seconda pattuglia, che ha contribuito a bloccare il fuggitivo nonostante i tentativi dell’uomo di speronare le auto

Torremaggiore, fuga folle nella notte: investito un agente, quattro feriti. Arrestato un uomo con targhe contraffatte

Torremaggiore, fuga folle nella notte: investito un agente, quattro feriti. Arrestato un uomo con targhe contraffatte

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cronaca // San Severo //

Notte di tensione tra il 3 e il 4 luglio a Torremaggiore, dove un normale servizio di controllo del territorio da parte della Polizia Locale si è trasformato in un lungo inseguimento terminato con l’arresto di un uomo e il ferimento di quattro agenti.

Secondo quanto riferito dal sindaco Emilio Di Pumpo, una pattuglia della Polizia Locale avrebbe intercettato un’autovettura sospetta durante i controlli notturni. All’alt intimato dagli agenti, il conducente avrebbe tentato la fuga, investendo uno degli operatori e dando il via a un inseguimento durato oltre un’ora, tra il territorio comunale e le aree rurali comprese tra San Paolo di Civitate e Serracapriola.

Decisivo l’intervento di una seconda pattuglia, che ha contribuito a bloccare il fuggitivo nonostante i tentativi dell’uomo di speronare le auto di servizio per aprirsi un varco. Una volta fermato, il conducente avrebbe opposto violenta resistenza, provocando il ferimento di altri agenti prima di essere immobilizzato e arrestato.

L’uomo, indicato come senza fissa dimora sul territorio di Torremaggiore, viaggiava a bordo di un’auto con targhe contraffatte, successivamente posta sotto sequestro.

Il bilancio finale è di quattro agenti della Polizia Locale costretti a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Il sindaco Emilio Di Pumpo ha espresso “sincero ringraziamento e profondo apprezzamento” nei confronti degli uomini della Polizia Locale di Torremaggiore, sottolineando “il coraggio, la professionalità e il senso del dovere” dimostrati durante un intervento definito di estrema pericolosità.

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