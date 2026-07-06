MANFREDONIA – Sono trascorsi tre anni dalla scomparsa di Vittorio Piccoli, il motociclista di Manfredonia che il 6 luglio 2023 fu coinvolto in un tragico incidente stradale nella città sipontina, lasciando un profondo vuoto nella sua famiglia, tra gli amici e nell’intera comunità dei motociclisti del Gargano.

Vittorio lottò contro le ferite riportate, con decesso avvenuto a Casa Sollievo della Sofferenza il 24 luglio 2026.

Il ricordo di Vittorio è rimasto vivo nel tempo grazie all’affetto di quanti lo hanno conosciuto e condiviso con lui la passione per le due ruote. A testimonianza di questo legame, nel luglio 2024 si è svolto a San Giovanni Rotondo il primo Memorial “Vittorio Piccoli”, una giornata dedicata alla sua memoria che ha visto la partecipazione di familiari, parenti, amici e numerosi motociclisti provenienti da tutto il territorio.

La manifestazione si aprì in Piazza Madre Teresa di Calcutta, dove i partecipanti si ritrovarono per un momento di condivisione e ricordo, prima della celebrazione della Santa Messa nella Chiesa della Trasfigurazione del Signore. Particolarmente toccante fu la benedizione delle moto e dei caschi, simbolo della passione che Vittorio aveva coltivato per tutta la vita.

In quell’occasione, gli amici dei Riders Liberi Gargano gli dedicarono parole che ancora oggi racchiudono il sentimento di chi continua a ricordarlo: “Vola più in alto che puoi, Vittorio, e insegna agli angeli come si piega”.

A distanza di tre anni, il ricordo di Vittorio Piccoli continua a vivere nei racconti, nei raduni motociclistici e nell’affetto di una comunità che non ha mai smesso di considerarlo “l’amico di tutti”.